Adams y Abramovic las mejores noticias en el Costa del Sol para Unicaja

El Real Madrid se llevó la novena edición del Torneo Internacional de Baloncesto Costa del Sol organizado por la Diputación de Málaga en el Pabellón Municipal de Nerja por 69 a 76 ante Unicaja. Aleksa Avramovic fue el máximo anotador con 20 puntos y Jeffery Taylor el más valorado con 20.



Matteo Spagnolo, Usman Garuba, Walter Tavares, Mario Nakic y Jaycee Carroll fue el quinteto elegido por Pablo Laso, mientras que Luis Casimiro puso sobre el parqué a Pablo Sánchez, Alberto Díaz, Carlos Suárez, Rubén Guerrero y Avramovic. El Madrid fue el primero en sumar por medio de Tavares; Avramovic lo hizo para Unicaja anotando dos tiros libres.



Las defensas se imponían a los acelerados ataques de ambos conjuntos y en un chispazo de calidad, Díaz asistió para que Guerrero definiera. El tono del partido se volvió verde local, las genialidades individuales junto a las transiciones rápidas de los cajistas hicieron que Pablo Laso detuviera el encuentro (10-5, min 4).



Despertó el Madrid con el pistoletazo de salida de un triple lejanísimo de Carroll, que, junto al tiempo muerto, cambió la dinámica y el marcador se decantó por los blancos, propiciando que fuera Casimiro el que parara el encuentro en esta ocasión.



Jaime Fernández se estrenó con una entrada a tablero para recortar la diferencia y siguió sumando con otro pase en contraataque que supo definir con calidad Avramovic. Nuevo cambio de timón en un comienzo muy igualado entre ambos conjuntos.



Jordan Mickey tiró del carro en la anotación del Real Madrid para abrir brecha en el marcador y cerrar con ventaja el primer periodo (16-24) tras la falta de acierto en el tiro exterior del equipo malagueño.



Se inició el segundo cuarto con intercambio de canastas, pero Unicaja siguió viendo el aro más estrecho. Le costaba arañar puntos al equipo local, donde rotaban jugadores sin encontrar la dinámica favorable.



Alberto Díaz propició la reacción defensiva de los cajistas para robar, anotar y recortar la barrera psicológica de los diez puntos (22-30, min 15). La grada ovacionó un ‘alley oop’ entre Avramovic y Frank Elegar, pero Spagnolo anotó desde la línea de 6,75 y, de nuevo, el Madrid comandando con tranquilidad en el electrónico.



Desde la defensa lo intentaron los locales, aunque la máquina madridista, hasta con la gasolina más joven, no fallaba y ampliaba la ventaja ante un Unicaja con muy poco acierto desde la línea de tres. Duscak, de uno en uno, cerró la primera parte con 28-43.



En la reanudación todo siguió igual: intercambio de puntos, con un Madrid más acertado en ataque y un Unicaja al que le costaba encestar. Volodymyr Gerun volvió a demostrar su calidad bajo el aro rival y Carroll hizo lo propio desde la periferia.



Arropado por la afición nerjeña y con la energía eléctrica de Josh Adams, el equipo malagueño redujo la diferencia y dos canastas consecutivas de Elegar, con mate incluido, produjo el parón del partido por petición de Laso (45-50, min 26).



Jeffery Taylor apareció para aportar en la ofensiva madridista junto a Mickey. Por su parte, Avramovic y Adams inyectaron velocidad a los locales, lo que no se tradujo en puntos, y el Madrid, con un nuevo triple de Thompkins, volvió a hacer crecer la brecha en el luminoso. Núñez fue el último en anotar, finalizando el tercer cuarto, 47-61.



Los diez últimos minutos comenzaron con Thompkins y Felipe Reyes en la línea de 4,60 con poco acierto. Fernández rompió la sequía anotadora malagueña con un triple. Intercambio de puntos sobre el parqué que favorecía al conjunto blanco (58-68, min 35).



Apretó la defensa malagueña para impedir la fluidez en el ataque de los de Laso y Adams voló para machacar tras un gran pase de Avramovic, los dos tiraban del carro anotador de Unicaja; Carroll lo hacía del Madrid. De uno en uno sumaron ambos equipos, aunque la ventaja fue suficiente y el Madrid se llevó el segundo triunfo y, por tanto, el título de esta novena edición tras ganar 69 a 76.



Al acto de entrega de trofeos han acudido el vicepresidente primero y diputado del área de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado y el alcalde del Nerja, José Alberto Armijo.

Unicaja 69: Díaz (4), Sánchez (-), Avramovic (20), Suárez (4) y Guererro (4) - quinteto inicial - Fernández (6), Stilma (-), Tamba (2), Godspower (-) Adams (17), Elegar (6) y Gerun (6).

Real Madrid 76: Spagnolo (5), Carroll (18), Nakic (2), Garuba (2) y Tavares (5) - quinteto inicial - Reyes (2), Duscak (5), Núñez (4), Mickey (9), Thompkins (7) Tisma (5) y Taylor (12).