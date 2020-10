(86-90) Manresa asalta el Carpena ante un pobre Unicaja

Las alarmas se encienden, y no es para menos. Unicaja sumó su tercera derrota y ya es preocupante el juego, además que no puede recaer todo en chavales de la casa. Y es que el Baxi Manresa, guiado por sus dos bases, Dani Pérez y el congoleño Jonathan Tabu, se apuntó una victoria, muy trabajada y justa ante un Unicaja desdibujado y que solo reaccionó en los cuatro últimos minutos del encuentro, al que hacía ocho años que no ganaba en Málaga.

El conjunto manresano realizó un primer cuarto muy completo, con potencia en ambas zonas, donde el pívot estadounidense Scott Eatherton, fue un coloso, siete puntos, y dejó en evidencia a su defensor, el ucraniano Volodymyr Gerun. La defensa del Unicaja estuvo ausente, tampoco funcionó en lo ofensivo, con muchos errores en ataque, que lo pagó con un claro 15-25, en los primeros 10 minutos.

SIEMPRE A REMOLQUE

El Unicaja sabía que tenía que cambiar su mentalidad para ganar el encuentro y salió diferente en el segundo periodo con un parcial de 10-0, que igualó el encuentro 25-25, con el escolta Darío Brizuela, como estilete y referente atacante.

El Baxi Manresa, a pesar de la remontada cajista, siguió a su ritmo, tenso en defensa, superior en el rebote, 22 por nueve del Unicaja y una clara diferencia al descanso 34-48. La situación no mejoró para el Unicaja, blando, desubicado, cada jugador por libre, ante un Baxi Manresa muy completo, más solidario, donde los dos bases Dani Pérez y el congoleño Jonathan Tabu, marcaban el ritmo del encuentro, 58-73, minuto 30.

REMONTADA INSUFICIENTE

La diferencia era clara por lo mostrado en la cancha y por la dejadez del Unicaja en defensa 70-83, minuto 36, aunque todo cambió cuando empezó a presionar en toda la cancha y atosigó al equipo manresano, nervioso y sin recursos, 84-88, minuto 39. El Unicaja llegó al minuto final con vida, se precipitó con varios ataques fallados y el Baxi Manresa aguantó la embestida del conjunto malagueño y venció 86-90.

Ficha técnica:

(86) Unicaja: (15+19+24+28): Mekel (6), Alonso (8), Bouteille (14) Thompson (2), Gerun (-)- cinco inicial- Brizuela (12), Díaz (8), Waczynski (6), Abromaitis (15), Guerrero (5), Nzosa (10) y Suárez (-).

(90) Baxi Manresa: (25+23+25+17): Dani Pérez (13), Jou (16), Vaulet (4), Báez (2), Eatherton (16)- cinco inicial- Mason (10), Hinrichs (4), Martínez (4), Tabu (17), Joesaar (-) y Sima (4).

Árbitros: Hierrezuelo, Torres y Fernández Esteban. Eliminaron a Eatherton.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena a puerta cerrada.