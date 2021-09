(4-0) El Málaga fue un juguete en manos de la Ponferradina

Muy mal el Málaga. No se puede salvar nada, ni el planteamiento del entrenador ni la salida de los jugadores ante un rival que va en moto y los malaguistas andando. Así no. Esto debe ser un toque fuerte de atención.

Como calidad, el Málaga la tiene, pero es preocupante el poco nivel que muestra fuera de casa. Hay una gran diferencia. Esto lo puede remontar, puede ganar más partidos, pero a base de jugar con la intensidad que muestra en su estadio y ante la Ponferradina ha sido un juguete.

MAL ARRANQUE

La única llegada del equipo malaguista se produjo superada la media hora con un centro envenenado de Kevin Medina que se fue al larguero, aunque la mejoría de juego de su equipo sería castigada en una nueva acción de blandura defensiva del Málaga, con balón recuperado cuando se iba de Yuri para encontrar la cabeza de Naranjo, que logró un doblete.

SIN REACCIÓN

Pésima imagen del Málaga. Todos. No se salva ni uno. No tener intensidad te hace ser vulgar. Muy mala primera parte y desastre en la segunda. Superados y sin ofrecer nada siempre. Detrás del balón y sin ideas. La intensidad de casa hoy no apareció. Y se ve en los dos gol de Naranjo con el que el partido se fue al descanso. Dani Martín en el primero la toca y en el segundo remata de cabeza muy fácil ante la fragilidad de Jozabed. Con eso estaba ya el partido muy cuesta arriba.

DIRECTO: José Alberto López: “Hemos sido superados por la Ponferradina. No hay disculpa. El resultado es justo. Esto es la Segunda. Ni el otro día éramos los mejores y hoy los peores. Hoy estamos muy dolidos por esto. Hoy poco podemos sacar de positivo” pic.twitter.com/oAZWMrDoLk — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 19, 2021

Con todo ello además se suma, el infantil penalty que cometió Juande en el tercero de la Ponfe, obra de Yuri y en la roja clara de Haitam, que apenas se mostró. Muchos desajustes. No fue el Málaga de hace una semana ante el Girona. En definitiva, toca olvidar este accidente grave y pensar en El Molinón en ganar y en dar un golpe en la mesa tras este varapalo.

Estaba claro que no era la tarde del Málaga, vestido de amaranto, que regaló otra ocasión clamorosa cuando Antoñín, totalmente solo, optó por retrasar el balón y Brandon disparó, pero acabó rechazando la defensa. Y llegó el cuarto de Agus y un final malo para el Málaga. Debe desde hoy mismo hacerse todos un reciclaje mental. Borrón y cuenta nueva. Un serio aviso a todos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ficha técnica:

(4) SD Ponferradina: Amir; Paris (Iván Rodríguez, m. 80), Pascanu, Copete (Amo, m. 74), Ríos Reina; Dani Ojeda (Zalazar, m. 67), Erik Morán, Agus Medina, Naranjo (Saverio, m. 74); Espiau (Cristian, m. 67) y Yuri.

(0) Málaga CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Cufré; Paulino (Iván Calero, 83), Jozabeh (Antoñin, m. 60), Escassi, Villodres (Abaida, m .46); Brandon y Roberto (Enríquez, m. 46).

Goles: 1-0, m.12: Naranjo. 2-0, m.43: Naranjo. 3-0, m.53: Yuri, de penalti. 4-0, m.83: Agus Medina.

Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano). Amonestó a Copete (m. 68) por la Ponferradina; y a Paulino (m. 33), Escassi (m. 76), Brandon (m. 77) e Iván Calero (m. 86), del Málaga. Expulsó al visitante Abaida (m.77).

Incidencias: Encuentro de la sexta jornada de Laliga SmartBank disputado en el estadio El Toralín ante 3.993 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del bombero fallecido en la extinción del incendio en Málaga.