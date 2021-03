(1-1) El Málaga cede en casa y el VAR ejecuta

No es el año del Málaga con el VAR. La falta a Juan Soriano por una plancha de Ramón Folch en el área pequeña que originó el gol del empate del Tenerife, a criterio de Ocón Arráiz no fue. Visionó un posible fuera de juego, pero entiende que el meta no va fuerte. Los criterios arbitarles son muy distintos. Esta jugada en medio campo es falta. Quizá si es otro equipo, hasta señalan falta en ataque, pero el Málaga este año no está teniendo suerte con las acciones arbitrales. Ésta en La Rosaleda es una más, pese a que en líneas generales no fue contundente, no fue el otras jornadas. Marcó y se durmió.

MÁLAGA GOLPEÓ PRIMERO

El inicio del partido fue impetuoso por parte de los dos equipos, con entradas por las bandas y con ocasiones, una por parte del Málaga y otra del Tenerife, que no llegaron a conectar sus delanteros, sobre todo una muy clara del visitante Fran Sol. Fue la gran ocasión chicharrera.

El enfrentamiento no bajó de intensidad y tuvo un gran ritmo, con lo que este nivel invitó a que cualquiera inaugurara el marcador y fue el Málaga en un jugada por la derecha con centro de Jairo que aprovechó el centrocampista Luis Muñoz para definir bien ante el guardameta Dani Hernández. Su disparo, junto a Nono, entra muy fuerte al palo de Dani y logra en de La Palmilla su quinto gol y ya es el pichichi del equipo.

EL "TETE" MUY FÍSICO

El Tenerife no acusó el golpe e insistió ante la meta rival con un remate de Zarfino que acabó estrellado en el larguero cuatro minutos después del tanto malaguista. El conjunto malaguista defendió firme y contundente el botín conseguido y buscó en alguna acción rápida la sentencia ante un Tenerife volcado en el área rival con centros y fútbol directo que no encontraron rematador en la primera parte.

El partido, sin ocasiones claras para los dos bandos en la segunda parte, entró así en un estado más pasivo, con algunas acciones esporádicas, sobre todo de los visitantes, como un remate de cabeza del delantero Fran Sol que hizo intervenir al guardameta Juan Soriano.

EL VAR PASA DE LARGO

El Tenerife, por su empeño, mereció algo más y lo encontró en una jugada protagonizada por el guardameta Juan Soriano y el mediocampista Ramón Folch en la que los locales protestaron por falta previa del visitante al arrebatar el balón, que quedó suelto y posteriormente lo introdujo en la portería. El VAR concedió el gol y ya en la recta final del encuentro no hubo mucho más para que se moviera otra vez el marcador.

Pellicer: “No he visto la jugada del empate, la quiero ver en casa. En una acción aislada nos han empatado. Ellos con todo el potencial físico tuvieron más efectividad y nos costó. No sabemos como se interpretan las acciones arbitrales” — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) March 21, 2021

Ficha técnica:

(1) Málaga: Soriano; Alexander González, Josua Mejías, Juande, Matos; Rahmani, Luis Muñoz (Cristian Rodríguez, m.86), Escassi, Jairo (Joaquín Muñoz, m.70); Jozabed (Benkhemassa, m.70) y Caye Quintana (Scepovic, m.81).

(1) Tenerife: Dani Hernández; Kakabadze, Bruno Wilson, Sipcic, Álex Muñoz; Zarfino (Manu Apeh, m.75), Folch, Sergio González (Alberto, m.75), Nono (Suso, m.75); Valera (Shashoua, m. 64) y Fran Sol (Joselu, m.88).

Goles: 1-0, M.23: Luis Muñoz. 1-1, M.78: Folch.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano). Amonestó al local Joaquín Muñoz (m.71).

Incidencias: Partido de la trigésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda a puerta cerrada. El banquillo del Málaga en La Rosaleda lleva desde este domingo el nombre del que fuera entrenador del conjunto blanquiazul Joaquín Peiró, fallecido hace un año.