1-1 Así te contamos el empate del Málaga gracias a un cabezazo de Herrero

El Málaga volvió a dar pena y puso fin a la paciencia de su afición. No fue el de otras ocasiones y estuvo siempre por detrás un buen y ordenado equipo isleño. El equipo malaguista no fue el de otras ocasiones. Estuvo muy romo en ataque, y sin alma, pero sin pegada. Así no puede y ni le dará para el play off. Le salvó el gol en el 94 de Herrero.

Alfonso Herrero había sido el mejor tras hacer dos paradas enormes. Tras un primer tiempo horroroso, malo, la segunda parte de nuevo mala. Pésima, casi indigna.

GOL DEL PORTERO

Y llegó en el 80 lo esperado. Sin nada en el césped Yerai Dávila la puso inalcanzable de Herrero. El gol del equipo isleño mató al Málaga, que fue un bochorno. En el 94, un córner que bota Cordero es rematado por Herrero. Tremendo final.

Este empate es insuficiente para el Málaga que apenas disparó a gol, no tuvo una ocasión válida, lo que le condenó, aunque le mete en el play off. De nuevo ataque de entrenador de Pellicer que volvió a variar el once. Solo un tiro a la desesperada Antoñito Cordero, pero nada. Lo próximo será recibir al Antequera. El ambiente no es el mejor y Pellicer y sus jugadores están más que nunca en entredicho. Que este empate no nuble la realidad: este Málaga sigue creando dudas.