Juanpe sobre sus continuas lesiones: "A ver si echo yo las cartas a la gitana..."

nos está escuchando el otro lado del hilo telefónico Juan pe qué tal buenas tardes todo qué tal cómo estás muchas gracias muy bien ya afrontando esta semana que tenemos por delante con el con el intercity y con muchas ganas de que llegue el domingo oye todo bien no ya bien contrato superada sobrecarga superada que nos está dando muchos sustos este año Juanpe sí la verdad que este año está haciendo un poco irregular en cuanto a lesiones y me está costando volver después de cada lección pero es verdad que la semana pasada vamos pues normal tía no pues nada grave y puede llegar a partido y esta semana con total normalidad estamos disponible para afrontar este partido se torció todo con el primer partido con el golpe que recibiste en la cara te tiene que poner una máscara de algunos algunos partidos imagino que un periodo incómodo en esta temporada para ti y luego cuando parece que va ganando el ritmo y te aparece de nuevo una una lesión muscular cuando trae parece que agarras el ritmo y vuelve a ser importante y ser titular otra está parece una lesión muscular como tú viniste no estar una temporada sencilla para ti no no está claro que no lo que busca siempre continuidad para estar plenamente en forma y me está costando debido a tantos parones pero estamos intentando las cosas bien de cuidarnos de llegar hasta final de temporada lo mejor posible para para afrontar los partidos que quedan que son pocos y es una parte muy importante estamos todo el equipo ya te la mente bien físicamente y es verdad que tengo que tratar de olvidar esta temporada y centrarme en lo que viene ahora porque lo que viene ahora buenas tardes quería preguntarte sobre el debate como tenía antes de llamarte sobre el tema del penalti a ti te cogen el campo para alquilar o no el de Avilés del otro día si está claro que es que la patada es evidente en el terreno de juego se ve directo no sé no sé porque las Vito duran pintarlo no sé si porque remata dile que empiece el que ya la jugada ha pasado está claro que es una jugada que ya paso que obviamente ha sido penalti pero debemos de aceptar no es nosotros es que hemos tenido partidos mejor es que estamos compitiendo bien y tenemos que buscar hacer más goles hacer más peligro y ponernos por delante en situaciones extremas situaciones de gol y trabajando en ello para que no tengamos que estemos por encima de las decisiones arbitrales que son cosas que en el fútbol pues ya se ve que puede pasar que la Lito también se puede equivocar y está por encima de ellos Juanpe precisamente ayer de lo que dices el arbitraje y que el otro día también todo sea dicho no fue nuestro mejor partido en el campo del sanluqueño a todos nos da rabia Vicente que él no se puede ganar siempre pero visto los resultado de la última semana no sé si os dan mucho más rabia porque fue al final una oportunidad perdida no si son comentarios que siempre te dicen mira esta semana también han pedido lo de arriba está claro que tenemos que mirar no a nosotros no nos vale mirar los resultados y no jugamos y no gana con nosotros así que estamos trabajando en ello ahora ver en unas finales estamos ahí cerca del objetivo si tenemos que pensar solamente nosotros en hacer las cosas salir a ganar cada partido independientemente de lo que hagan cada arribar obviamente da rabia pero no da rabia porque pierden los demás equipos y no funcionó ganamos nosotros y está el horario en la creencia de que se le puede meter todavía manual Castellón o al final es quedar segundo que tenemos un premio mayor y bueno ya te digo hace hace un mes estábamos más lejos y todo el mundo daba por muerta en Málaga nosotros siempre hemos tenido esa consigna de ir partido a partido aunque se parezca una frase hecha pero es que no va más lejos de la realidad tenemos que centrarnos nosotros a hacer buenos partidos porque si nosotros estamos bien físicamente y mentalmente vamos a tener ese momento porque es verdad que ahora y enfrentamientos directos y tenemos que estar preparado y sumar de tres para hacerlo máximos puntos posibles y está atento a cualquier posibilidad que surja y ya te digo dependiendo siempre de nosotros de no mirar a nadie y de tratar de estar muy muy bien estos últimos partidos que hay enfrentamientos directo que sí que tenemos que fijarnos en el Málaga que tenía que dar muchos partidos por delante y demás pero seme sincero no me sea políticamente correcto y seme sincero el domingo del partido que va a definir mucho puede pasar que ese un partido de no jugáis vosotros pero que evidentemente todo vamos a estar pendiente que es el Castalia el castellon-cordoba seme sincero que crees que es lo mejor que le puede pasar a ese partido yo tengo claro que lo mejor es que gane el Córdoba que le vosotros le ganáis el domingo el intercity y que le sigamos metiendo presión al Castellón tú cómo lo ves no la calidad es la que te he dicho no es que sea políticamente correcto nosotros debemos pensar como profesionales tenemos que saber que si nosotros no ganamos da igual lo que pase no tenemos que jugar bien ganar crear buenas sensaciones de la gente de la afición esté con nosotros que disfrutes te hemos preparado para ganar siempre está variable siempre la tengo metida en la en la cabeza que el Málaga no vidente lo demás no tendría no tendría sentido pero con esa vale Juan pero ya ponte la mano en el corazón y en la cabeza que es lo mejor para el mal que pensáis vosotros pues no sé la verdad es que ya te digo yo cuanto más puntos se dejen los de arriba pues creo que no ya bien incluso un empate o no se van perdiendo puntos nosotros tenemos que rascar por si no se puede quedar primero hay que quedar segundo sino segundo tercero entonces pienso que cuanto más puntos pierdas lo de arriba mejor bueno pues no sé que gane el Córdoba Juan y ganar Córdoba sigue estando también por arriba lo que pasa es que metes al Córdoba 20 de abril y por eso te digo que no hay que mirar a ningún equipo jugar nosotros y al final por mucho que nosotros hablemos va a pasar la realidad va a ser otra así que tendrás nosotros y jugar ganar los partidos que tenemos y afrontar cada partido ya como una final qué es lo que es lo que nos tiene que hacer más fuerte ambición biología contra sanluqueño parece que se guardaba algo tenéis vosotros a percepción mono no el equipo sale siempre a ganar a darlo todo sí que es verdad que allá donde vamos los clubes siempre complicado porque parece que tienen un incentivo más de Málaga G es verdad que tenemos que saber que los rivales nos esperan con la mayor intensidad posible igualar no y hay veces que pues volvemos a jugar en campo de ellos nos llevan a campos pequeños muchas disputas juegos más de que nosotros lo mejor está muy poco más incómodos pero tenemos que ser doblemente fuerte y resistir y Isabel saca nuestro juego vaya dónde vamos esta primera Federación que estás conociendo Juanpe no tiene nada que ver con la segunda vez que viste tú con el Sevilla-Atlético no no es verdad que está todo más profesionalizado que los campos son mejores que las discos equipos cada vez estás más cerca de Segunda División y la verdad que es un gusto lo tenemos que salir de ella cuanto antes domingo intercity domingo 12 de la mañana con La Rosaleda otra vez prácticamente llenas eso tiene que ser un plus no ver cada semana cómo está la Rosaleda algo que creo que en tu carrera no no que has vivido con tus equipos no no es verdad que es difícil vivir el ambiente que se vive en La Rosaleda estamos deseando que llegue el domingo porque para nosotros es es un aliciente él está jugando y que tengamos tantas personas detrás nuestra apoyando no y tenemos que ser fuerte tanto equipo como afición porque vienen unos partidos eran muy bonitos y tenemos que sentirnos en casa y nada con muchas ganas de que llegue el intercity y recordarte allí compartido también muy complicados y no va a ser fácil pero tenemos que estar 100 % alisado a que va a ser un partido difícil y tenemos que competir a Ernesto máximo ver Juanpe yo pero mucho de ti para mí eres un hombre que tiene mucha creía que eres muy importante que creo hemos visto a cuentagotas y creo que es mejor Juanpe creo que estás conmigo todavía no se ha visto no aquí en Málaga y está claro que yo también estoy estoy convencido de que de que puedo dar mucho más verdad que este año ha sido un poco irregular por el tema de lesiones no tengo que que reprocharme nada porque siempre he estado haciendo lo mejor que he podido tenido mala suerte en este aspecto en las lesiones que hay aquí son así estamos dándole vueltas y dando opciones para la recuperación para volver fuerte y no y está claro que el mejor pan debe de salir en este último partido porque para eso he venido para ayudar al equipo y serio Juanpe bota carga física el césped el lo que es el terreno de juego la vida uno siempre ptofesional y cuando no puedo hacer su trabajo bien pues claro que le he dado cuenta si que si no ha sido solo en las malas siempre han sido el momento de lo que estaba físicamente bien que no tenía ninguna molestia este año con el tema de la nariz tuve que parar he tenido un poco más mala suerte a ver si echo la carta la gitana yo también y nada son cosas que pasan que hay daños así estamos tratando de dar en el familia mejor versión y obviamente si te digo que no me ocupa el momento será temporada no no sería yo pero obviamente ya lo tengo que olvidar y está hacer las cosas como las estás haciendo y tratar de llegar alguien a final de año desde luego que sí ojalá con un directo en que todavía yo creo que ese posible ha firmado por tres temporadas 2 más opcionales de que el Málaga confía Juanpe plenamente en ti tú te ves aquí tu proyecto de futuro como futbolista en ese tiempo pueden pasar muchas cosas en el Málaga para bueno esperemos no Juanpe y está claro que uno viene aquí para para no estar en esta categoría sino ascender y pasar muchos años aquí para mí creo que la palabra censo tiene que ser más bonito de que uno puede vivir en la ciudad de Málaga estamos en un club bueno no está en una situación donde todos quieren estar aquí así que para mí era un proyecto muy bonito cuanto antes podamos estar en segunda mejor para la ciudad y ya te digo trabajamos cada día para ello y no está mente está puesto en este momento después de tres temporadas cómo estás yendo de nuevo tu vuelta del Sur Juanpe hombre Lugo estuve bastante a gusto es verdad que la diferencia con el clima es bastante y nada aquí no he tenido que adaptar me va mucho la primera semana ya está totalmente adaptado con mis compañeros con la ciudad y muy contentos pero ya te digo el año debe determinar mejor de lo que de lo que así seguro que sí seguro que va a ser una pieza importante ya verás que Juan puedes pues esta conversación va a estar arrepentido y que todo va a ir para mejores Emilio Emilio yo una cosa es lo que ha dicho yo me yo me quedo con lo que ha dicho Juanpe que tiene que echar las cartas la gitana ya y que solo tiene que estar lecciones Juanpe una exposición de COPE Málaga en calle Larios calle Larios la conoce ya la has visitado imagino no Juanpe Santa de Málaga así que pásate por allí que seguro que te queda bendecido eh perfecto muchas gracias guapa que te vaya muy bien muchísimas gracias