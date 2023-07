El tiktoker malagueño Carliyoelnervio lo vuelve a hacer y "ficha" a dos jugadores para el Málaga

Se llama Carlos García García, malagueño de 25 años. Un tipo sencillo, un torbellino de ideas y que riega a diario a sus millones de seguidores en TikTok, Instagram, Youtube o Twitter con todo lo que se le ocurre.

Un buen día decide ir al aeropuerto de Málaga con sus amigos a recibir al primer pasajero con pinta de jugador, y ahí les reciben como si fuera un millonario fichaje del Málaga CF. Y lo ha “petado”.

Carliyo atiende a Deportes COPE Málaga y apunta sobre este boom que, “estoy agradecido a mis amigos. Esto que me está pasando no lo creía. Surgió un día de cervezas con mis amigos y ahí empezamos a hacer esto. Lo de Steven fue una locura. Un cachondeo. Se nos ocurrió ir al aeropuerto y ya el resto es historia”, señala.

Ahora ya, este creador de contenido, ya más reconocido, conocido y viralizado que del primer vídeo del 2018, subió ayer a su canal de YouTube la segunda parte de aquella idea: el recibimiento de Spielberg (que es la segunda parte de Steven) y del “mítico fichaje procedente de Asia”, como cataloga: Xan Kee Tee.

@carliyolenervio “Lo que que me está pasando no me lo creo. Doy gracias a mi pareja a Natalia que es muy guay y es como yo, a los chavales de mi barrio y a todos mis seguidores. Estoy pasando por un gran momento. Doy gracias por el apoyo y a los seguidores. Estoy muy contento” pic.twitter.com/blfEisHdm2 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 27, 2023

“Este vídeo ha estado muy gracioso. Lo que más temía era encontrar a un chino que se dejara. A Chan Kee Te le cuesta pero al final se deja. Con la euforia se nos olvidó decirles que esto es una broma y que iba a salir en Youtube y demás”, señala.

CONTEXTO

Carliyo apunta en el vídeo que, “Para la gente que no lo entienda, necesito contextualizar el vídeo un poquito. La idea es totalmente ridícula. Somos un montón de colegas que vamos a ir al aeropuerto, a recibir a dos personas completamente desconocidas y a recibirla como si fueran los nuevos fichajes estrella del Málaga, por los que se han pagado millones de euros. Ahora mismo hay dos personas to tranquilitas en el avión, pensando que ya mismo llegan, que lo último que se van a esperar es que cincuenta locos lo vayan a tratar cómo si fueran dioses”, apunta.

NUEVA VIDA

Y como torbellino de ideas, la vida, cinco años después le ha cambiado. Ahora las marcas contactan ya con él, hace viajes, promociona... la pantalla móvil se ha enamorado de este malagueño, “me encanta viajar, soy un disfrutón, lo vivo todo al límite. Yo siempre llevo en mi maleta camisetas del Málaga, una para mí, otra para mí y otras que regalo a quien me encuentre”, apunta en COPE Málaga.

Sobre su presente señala que, “me ha cambiado la vida, pero total. Yo tengo mis estudios, soy terapeuta ocupacional, yo he trabajado con niños con autismo, pero ahora no estoy ejerciendo. Estoy ahora viajando, me ha cambiado todo, estoy muy contento, agradecido a todos los que me siguen. A la gente que ve mis vídeos, a los que me siguen...”.

Carliyo además tiene una pareja, NataliaPalacios, que le acompaña en todo y hacen una dupla bestial en redes, “yo soy agradecido a Natalia, me ayuda mucho, es una tía muy divertida, es que compartimos el trabajo, tengo que disfrutar. Ella es super guay. Debo aprender a disfrutar el momento pero sabiendo que igual esto se puede acabar en cualquier momento”, apunta de su inseparable pareja.

Carliyo además saltó a las tendencias nacionales hace unas semanas al grabarse desnudo por la playa, sin verse nada obvio, aunque si dejó ver su sombra y ahí ya la imaginación de la gente hizo el resto, “tengo 800 vídeos pero en algún momento podía salir. Era cuestión de tiempo”, apunta entre risas.

Carliyo es muy familiar, lleva bien la fama y habla de su madre, “es que mi madre no entiende nada, no lo comprende, le digo que un vídeo mamá lo han visto 3 millones de personas y ella dice, venga vamos a comer (risas)”, señala.

EL MÁLAGA CF

Y sobre su Málaga, siempre presente, tuvo palabras de ánimo en un año difícil que vivirá en Primera RFEF, “sufrí mucho con el descenso. No lo creía, ha sido un chasco. Ahora es cuando hay que estar, lo bonito es ver a tu equipo verlo crecer subir. Vamos a confiar. El club se porta muy bien conmigo, me dan entradas, alguna camiseta me han regalado. Yo no digo nada, pero como al Málaga le de por ascender, yo salto al campo (risas)”, señala. Y así es carliyo el nervio. Pura dinamita, siempre con una sonrisa, con un humor sano, sin ofender, sin dañar y con lo más importante, ganas de vivir la vida y contarla.