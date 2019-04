La Policía Nacional activa en Jaén el dispositivo especial “Turismo Seguro” durante la Semana Santa

La Policía Nacional ha activado en Jaén, el dispositivo especial “Turismo Seguro” con el fin de reforzar la seguridad, tanto objetiva como subjetiva, durante la Semana Santa y prevenir la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con violencia o intimidación, fraudes o robos con fuerza. Con el fin de aunar el esfuerzo, se han mantenido una serie de reuniones con representantes de la Seguridad Privada, Comercios, Joyerías, Entidades Bancarias, Asociaciones de Vecinos, alertando que intensifiquen sus recursos preventivos.

El dispositivo policial estará activo desde el día 13 al 22 de abril. Todos los agentes destinados en áreas de Seguridad Ciudadana incrementarán los servicios operativos de prevención en lugares de mayor riesgo para comerciantes y viandantes, y potenciarán la presencia policial en zonas de afluencia de personas como pasos procesionales, actos religiosos y estaciones de transporte público. Durante estos días la presencia policial estará reforzada con fines disuasorios, preventivos y operativos. El dispositivo contará con radiopatrullas, efectivos de protección y seguridad con agentes uniformados y de paisano, tanto en vehículos, a pie o en motocicletas. Para ello, se ha elaborado un plan estratégico de movilidad de agentes adaptado a los horarios y días de todos los actos religiosos, por las aglomeraciones de personas, prestando especial atención al centro de la ciudad a la vez que se mantendrá una vigilancia permanente en los barrios periféricos, sectores industriales y entidades comerciales.

Objetivo Principal

Proteger el normal desarrollo de los actos festivos de la “Semana Santa 2019” en las fechas especificadas, garantizar la seguridad e integridad de los asistentes a dicho evento y prevenir y anular los posibles incidentes, alteraciones del orden público o hechos delictivos que pudieran producirse con ocasión de dichas festividades. Por ello, el delegado de Participación Ciudadana junto a varios agentes, están realizando reuniones y visitas con los diferentes responsables del sector hostelero informando sobre el “plan Turismo Seguro” referente a medidas de seguridad y entregando trípticos informativos para sus diferentes clientes.

Consejos y pautas a seguir

La Policía Nacional con estos consejos y pautas quiere recordar que las aglomeraciones, las prisas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad pueden esconder trampas para nuestros bolsillos o nuestra seguridad.

Uno de los consejos principales es mantener a los más pequeños siempre vigilados para evitar que desaparezcan. Dos medidas sencillas que se deben adoptar:

Anote el número de móvil del padre o de la madre en el brazo del niño o póngale un colgante con sus datos de identidad y teléfono.

Enseñe a sus hijos a conocer su propio nombre, apellido, domicilio y teléfono.

Durante estos días las zonas de mayor afluencia de público reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Recuerde también estas pautas:

- Mantenga sus pertenencias siempre a la vista.

- En los actos religiosos o pasos procesionales dónde se concentran masivamente personas, a ser posible, lleve su bolso en la parte delantera, con la mano encima y siempre cerrado. Quien evita la ocasión evita el robo. No lo olvide.

- Preste atención a su cámara fotográfica o de video en los lugares de esparcimiento

- Si utiliza vehículo, no deje objetos de valor o llamativos a la vista.

- Desconfíe de “ayudas” sospechosas. Suelen ser argucias para robarle.

- En la calle no intervenga en juegos de azar ni acepte “gangas”. Seguro que son un engaño o un timo.

Los días de Semana Santa suelen ser aprovechados para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Si sale de casa no olvide cerrar con llave la puerta de su vivienda y no sólo con el “resbalón”, así es muy fácil acceder a su interior. No deje señales visibles de que su casa está desocupada, no baje totalmente las persianas e instale programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión. No divulgue su ausencia.

El despliegue especial reforzará la presencia de efectivos con radiopatrullas en Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Comisaria de la Policía Nacional en Jaén. Un incremento de agentes que repercutirá, tanto objetiva como subjetivamente, en la seguridad ciudadana.