Visitamos la única microrreserva de orquídeas de Andalucía

La microrreserva de orquídeas de La Carolina, primera en Andalucía de este tipo, concentra una de las mayores diversidades de especies de orquídeas de la comunidad autónoma andaluza. En concreto, son 16 especies. Sin embargo, si ampliamos el radio este número aumenta hasta las 21. El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa Bird and Lynx Ecotourism, organizó, este pasado fin de semana, una visita guiada a la que asistieron una treintena de personas.





El grupo pudo conocer las especies que se pueden observar en La Aquisgrana y su entorno. Durante las más de tres horas de visita, se les ofreció todas las nociones sobre cómo se reproducen, su importancia en el ecosistema, la necesidad de respetarlas –no cortar, no pisar y no arrancar- y, por otro lado, se insistió en la oportunidad que supone el medio natural y el ecoturismo como un revulsivo para la economía local. No en vano, según quedó patente, este tipo de acciones atrae, por lo general, a un turista de alto poder adquisitivo que no solo busca la naturaleza, sino que también come y duerme en el municipio. En este punto, el edil sostiene que el actual equipo de Gobierno ha apostado siempre por una economía sostenible y respetuosa con el entorno.





Por otro lado, además, recuerda la gran cantidad de actividades de sensibilización que se organizan. “Estamos muy satisfechos con la buena acogida de la iniciativa. Cuando creamos la microrreserva, el pasado mes de octubre, aún no habían florecido. Es ahora cuando se pueden contemplar muchas de ellas. Desde luego merece la pena, porque hay especies endémicas y amenazadas de la Península Ibérica”, explica el concejal de Medio Ambiente, Andrés Cuadra, que no descarta organizar otra visita antes de que termine la época. La microrreserva se ubica en una zona umbría en la cuenca del río de La Campana, en el paraje de La Aquisgrana.

Allí, se ha colocado un panel temático en el mirador del Puente en el que se explica las especies de orquídeas que se pueden encontrar y su importancia. Además, se han instalado un cartel a la entrada y se ha restringido el paso a vehículos a motor mediante vallas con balizamiento. La comunidad autónoma andaluza no cuenta con esta figura de protección legal –otras regiones, como Extremadura, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, sí- y el Ayuntamiento, al tratarse de un monte público, lo ha hecho de oficio debido a la alta concentración de especies amenazadas. . .