UPA valora el golpe en la mesa de Planas para defender los intereses del sector olivarero español

Un golpe en la mesa para defender los intereses del sector olivarero español. Eso es lo que ha conseguido UPA con su propuesta de que se prohíba el almacenamiento de aceite de oliva no español en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero, anunciada en el mes de febrero de 2020 y posteriormente planteada, de nuevo, el pasado 26 de junio en una carta remitida al presidente del Patrimonio para la próxima reunión, prevista para el 28 de julio. Una medida que ya ha sido respondida de forma satisfactoria por el ministro de Agricultura. Luis Planas ha anunciado en Jaén, en los desayunos celebrados por Europa Press, que la Administración votará no al almacenamiento de aceite extranjero en el Patrimomio.

La solicitud de UPA viene motivada por el importante e ilógico aumento de las importaciones de aceite de oliva que está agravando, aún más, la delicada situación por la que atraviesa el sector productor español. De manera paralela, UPA ha podido constatar que se ha producido una mayor actividad en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero que, en parte, se puede deber a la necesidad de almacenamiento de algunos de esos aceites de importación. Las gestiones realizadas por UPA han llevado al ministro a anunciar el voto negativo al almacenamiento de aceite no español en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero.

El responsable nacional de la Sectorial de Aceite de UPA y patrono del Patrimonio, Cristóbal Cano, afirma que nuestra solicitud de prohibición se ha hecho después de contrastar la veracidad de los movimientos en los últimos meses. "Hemos confirmado que es cierto el considerable aumento de las importaciones y del almacenamiento de aceite de oliva extracomunitario en unas instalaciones que no deben estar para servir a los intereses y al enriquecimiento de determinadas empresas. El aumento de las importaciones no es un hecho ilegal, siempre y cuando se encuentren dentro del actual contingente autorizado de entradas a la Unión Europea. Pero, en nuestro papel de patronos debemos proteger los intereses de los productores de aceite españoles, lo que nos lleva a reclamar esta prohibición ante una situación tan crítica de bajos precios en origen como la que estamos sufriendo desde hace dos años. Y, de forma paralela, estamos trabajando para modificar los acuerdos internacionales al objeto de disminuir la entrada de aceite de terceros países. Por eso valoramos muy positivamente que el propio ministro haya anunciado el voto negativo al almacenamiento de aceite no español en el Patrimonio, por cuanto puede significar un paso muy importante en el camino de la recuperación de los precios en origen", explica Cristóbal Cano.

UPA entiende que la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero debe velar por los intereses del aceite de oliva español y no permitir el alquiler a empresas que se quieren beneficiar con la importación de aceite no comunitario, mucho más barato, ayudando a hundir nuestro mercado.