UPA pide a la Comisión Europea medidas de promoción del olivar tradicional

El secretario general de UPA Andalucía y vicepresidente del grupo de trabajo de olivar del COPA-Cogeca, Cristóbal Cano, ha defendido, en una reunión de trabajo con miembros de la Comisión Europea para analizar el impacto de la futura PAC en el sector del olivar, la importancia de destinar un presupuesto específico a promocionar el AOVE de mayor calidad para incrementar el consumo entre los países europeos.

En el actual contexto de revisión de la política comunitaria sobre promoción y nuevos programas para incrementar el consumo del aceite de oliva, la Comisión debe apostar por una “discriminación positiva y un especial apoyo para el virgen extra tradicional”. “Hay que promocionar claramente ese aceite diferenciado, de la máxima calidad, procedente de un olivar tradicional que es el que da vida a los pueblos, que fija la población al territorio y lucha contra el cambio climático. Se trata de un aceite que tiene consigo muchos bienes intangibles, además de ser generador de riqueza en el medio rural, que hay que defender y proteger. Y nada mejor que valorizarlo a través de campañas promocionales diferenciadas”, expone Cristóbal Cano. A juicio de UPA es necesario que la Unión Europea avance en políticas promocionales distintas del resto de aceites.

En la reunión con miembros de la Comisión, en la que se abordaron fundamentalmente los efectos de la PAC en el sector del olivar y del aceite de oliva en Europa, el secretario general de UPA Andalucía también defendió la importancia de la agilizar, por parte de las instituciones comunitarias, mecanismos de regulación de mercado que eviten nuevas crisis de precios en origen. “En el sector estamos agradecidos por contar con una herramienta como la autorregulación del mercado. Es un buen paso para conseguir estabilidad en los precios. Sin embargo, he insistido ante los miembros de la Comisión en que el almacenamiento privado, por ejemplo, no sirve. Se ha demostrado que es un mecanismo que no tiene los efectos deseados en el sector por la poca agilidad de su puesta en marcha y por los bajos precios de referencia para su desencadenamiento. No es útil, no sirve y por lo tanto creemos que se debe actualizar lo antes posible”, argumenta Cristóbal Cano.

En la reunión también se analizó la figura y el papel de las organizaciones de productores y sus asociaciones que, en el caso de España, van a ser claves en los futuros planes sectoriales específicos para el olivar tradicional. De igual forma, se trato el apoyo futuro de la nueva PAC para la modernización y reestructuración de olivares para aumentar la competitividad de las explotaciones oleícolas europeas.

Por parte de la DG Agri de la Comisión Europea participaron en la reunión Gabriel Vigil y Caroline Jeandin, mientras que por parte del COPA COGECA estuvieron presentes la presidenta y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Olivar, la italiana Anna Rufolo y Cristóbal Cano que al finalizar el encuentro valoraron muy positivamente el mismo, quedando es tener nuevas reuniones de una forma periódica.