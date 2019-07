UPA espera que Bruselas apruebe la retirada voluntaria de aceite como paso previo a la autorregulación

Pasos positivos hacia la solución definitiva de un problema estructural. El responsable nacional de la Sectorial del Aceite de UPA, Cristóbal Cano, valora las conclusiones de la Mesa Sectorial del Aceite y de la Aceituna de Mesa, en la que la directora general de Producciones Agrarias, Esperanza Orellana, explicó los contactos realizados con Bruselas para intentar revertir la crisis de bajos precios en origen que tiene actualmente el aceite de oliva. En un principio, UPA espera que la Unión Europea apruebe, lo antes posible, la retirada voluntaria de aceite planteada por las cooperativas, como un primer paso para alcanzar la autorregulación efectiva del sector, que tendría cabida en el próximo marco comunitario.

"Es una buena noticia que el Ministerio presente a la Comisión Europea la propuesta de autorregulación voluntaria presentada por cooperativas y que desde nuestra Organización respaldamos. Tiene el objetivo de almacenar hasta un 15% de la producción en campañas donde no haya equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, la Comisión tiene cuatro meses para contestar, pero se han comprometido a hacerlo lo antes posible. Esperamos que sea una respuesta positiva, pero siempre como paso previo de una autorregulación efectiva del sector, de una solución estructural a este grave problema de precios bajos en origen. Creemos que hay margen para que, en el próximo marco comunitario de la PAC, se incluya el aceite de oliva entre los sectores que pueden ser susceptibles de poner en marcha mecanismos de autorregulación, mediante extensión de norma obligatoria a través de la Interprofesional ", aclara Cristóbal Cano.

El responsable nacional de la Sectorial del Aceite de UPA afirma que el fin último de la Organización es alcanzar un equilibrio en el precio. "Somos conscientes de que este es un trabajo a largo plazo. No hay soluciones únicas, fáciles ni inminentes, pero nosotros seguiremos esforzándonos y aportando en las mesas de interlocución para conseguir una solución final. Pero también vamos a mantener la presión en la calle, porque no son incompatibles. Es más, a los agoreros que decían que la manifestación del 9 de julio en Sevilla iba a repercutir negativamente en el precio en origen les tengo que decir que se han equivocado de plano, porque sigue la tendencia al alza, aunque muy leve, pero aún se encuentra por debajo de los costes de producción en el olivar tradicional. La realidad nos reafirma en que la manifestación se produjo en el momento y en el lugar oportunos. Y continuaremos con la hoja de ruta establecida, por lo que en septiembre iremos a Madrid si esta situación de precios no se revierte", añade Cristóbal Cano.