Todo listo para el #PuroRockFestival

ROSWELL

Roswell es una banda de rock alternativo de Linares. Formada por 4 músicos que han grabado un EP titulado "SENSELESS UNIVERSE", con el que están presentándose en diferentes salas y festivales del país.

OCTAVA AVENIDA

Grupo Jienense con influencias: indie, pop, rock, y que cuenta con 2 discos en el mercado. Su trabajo más reciente es “ABISMO” un álbum grabado por la propia banda y mezclado, masterizado y arreglado por el gran Parchi García Alis, en Alis Récord, un álbum donde la banda se consolida tras varios cambios de formación.

Un directo sólido, vibrante y enérgico define a esta banda, que lleva dando guerra en esto de la música desde 2013.

FIVE BLACK BULLETS

Con más de 10 años de trabajo a sus espaldas, este grupo que se define como "indie", no por sonido, sino por independecia, disfrutará de la posibilidad de ofrecer un show irrepetible.

Con el disco 'Dirty Boys From the Underground' (2016) y los EP's 'Die!!' y 'We Sold Our Soul' (2019), el sonido fresco pero potente del grupo no te defraudará.