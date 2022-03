El territorio rural inteligente como fórmula contra la despoblación

El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén ha acogido hoy la jornada “Por un territorio rural inteligente. Oportunidades y soluciones”, en la que alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, así como técnicos y técnicas municipales, han conocido experiencias de éxito puestas en marcha en entornos rurales como solución frente al reto demográfico. La vicepresidenta primera de la Administración provincial, Francisca Medina, que ha inaugurado esta jornada junto al presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, ha señalado que “ya ha pasado el tiempo del diagnóstico y la evaluación, y lo que vamos ahora es a ofrecer soluciones”. En este sentido, Medina ha destacado la importancia de esta jornada “para dotarnos de herramientas e instrumentos que nos permitan afrontar este gran problema”.

La vicepresidenta de la Diputación de Jaén ha recordado que la Administración provincial ha asumido el reto demográfico como uno de sus ejes prioritarios y se ha referido, entre otros, al programa Reto Demográfico, dotado con 5,5 millones de euros y cofinanciado por el Gobierno de España y el Fondo Social Europeo. “Es cierto que Jaén no la podemos denominar como España vaciada, pero no debemos caer en ningún tipo de triunfalismos, y desde la Diputación estamos muy preocupados en este tema y sobre todo, en darle soluciones”.

Por su parte, el presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, ha apuntado que “hay 27 capitales de provincia que pierden población, Jaén incluida, por lo tanto, éste es un asunto grave. El diagnóstico ya lo sabemos, ahora hay que aplicar soluciones y el pueblo que no tenga un proyecto no va a tener salvación, va a entrar en decadencia”. En esta jornada se ha tratado precisamente la puesta en marcha de un territorio rural inteligente, capaz de desarrollar un proyecto que sea sostenible y donde la digitalización desempeñe un papel protagonista. Manuel Campo ha afirmado que “estamos en un momento en España en el que unos tiran por las reivindicaciones y las candidaturas, y el otro camino es buscar soluciones y aplicarlas. Todo lo demás, no vale. Las reivindicaciones las compartimos en líneas generales, pero hay que buscar soluciones, y hoy vamos a contar experiencias de éxito”. Las oportunidades de cada territorio son distintas, “cada uno tiene que apoyarse en lo que tiene de fuerte, de particular”, ha matizado Campo Vidal, que ha puesto en valor el potencial turístico y del sector primario en la provincia de Jaén.

En el marco de esta jornada también se ha presentado el programa académico de Diplomado de Territorio Rural Inteligente que ofrece Next Educación. La despoblación necesita liderazgo y soluciones que, sumados a los conocimientos formativos, sean capaces de combatir el reto demográfico. Este programa formativo ofrece las últimas habilidades, herramientas y técnicas de una serie de áreas fundamentales para revertir el desequilibrio demográfico: la sostenibilidad, la digitalización, la comunicación, el emprendimiento y los negocios, entre otros.