Taxis para no dejar incomunicados a 20 pueblos y aldeas de Jaén

La distribución de entidad de las poblaciones atendidas por las diversas conexiones de las rutas provinciales es de siete núcleos con una población inferior a 300 habitantes; cinco núcleos con una población entre 300 y 1.000 habitantes; cuatro poblaciones de entre 1.000 y 3.000 habitantes y otros cuatro con una población superior a 3.000 habitantes. Entre las cinco rutas los servicios cubrirán una distancia anual de 46.592 kilómetros y 832 expediciones. El número de días semanales con servicio es de dos. Se trata de una iniciativa que parte de la Dirección General de Movilidad y consiste en un servicio de transporte público a la demanda en zonas de débil tráfico, con el objeto de ofrecer una solución de conectividad en aquellas localidades del ámbito rural que no tienen satisfechas sus necesidades de movilidad.









DESPOBLACIÓN

Jesús Estrella, delegado provincial de Fomento, destaca la apuesta de la Consejería por conectar los pequeños municipios frente a la despoblación. “Desde la Consejería trabajamos en las grandes infraestructuras, pero nunca perdemos de vista las necesidades más básicas de los ciudadanos, facilitando el ejercicio del derecho a la igualdad entre vecinos de municipios grandes y pequeños, de ámbitos urbanos y rurales. Esta es la motivación de nuestras políticas públicas de movilidad, que permiten contribuir a frenar la despoblación”, ha señalado Jesús Estrella. El delegado ha añadido que el sector del taxi, que está sufriendo de forma acusada las consecuencias de la crisis sanitaria se beneficia también de estas políticas públicas

Se cubren distancias relativamente cortas, con un abanico de entre 20 y 50 kilómetros por trayecto. La pretensión del programa es que ningún municipio esté desconectado en Andalucía y que los ciudadanos tengan disponible un servicio público para ir a un hospital, a una sede administrativa, judicial o asistencial aunque vivan en un pequeño núcleo de población, con importantes ventajas como un mayor confort, menor tiempo de viaje, menor impacto ambiental debido al ahorro de combustible y con un coste para el usuario muy pequeño, al representar el ocho por ciento del coste total del trayecto.

LAS RUTAS

La primera ruta es la JA1 y conecta La Matea (Santiago Pontones) – Santiago Espada Pontones - Hornos – Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra) – La Puerta de Segura – Hospital Puente Génave, con servicio de ida y vuelta, a lo largo de 70 kilómetros y para 10.867 habitantes. La segunda, la JA2, realiza los trayectos Beas de Segura – Arroyo del Ojanco –Hospital Puente de Génave y Hospital Puente de Génave – Arroyo del Ojanco – Beas de Segura, con un alcance de 24 kilómetros para 10.306 habitantes. La tercera es la JA3 entre Coto Ríos (Santiago Pontones) – Loma de María Ángela- Arroyo Frío- Vadillo Castril- Burunchel- La Iruela -Cazorla. Se trata también de una ruta de ida y Vuelta, con 54 kilómetros y que da servicio a 9.319 habitantes. La cuarta ruta es la JA4 y comunica Iznatoraf – Villanueva del Arzobispo, con ida y vuelta, 8 kilómetros y un total de 9.188 habitantes. La última ruta, la JA5, conecta El Centenillo (Baños de la Encina) – La Carolina, con ida y vuelta y un recorrido de 18 Kilómetros para un total de 15.363 habitantes.

CÓMO USAR EL SERVICIO

Para la reserva de plaza e información el sistema contará con un Call Center llamando al número de teléfono 955 92 67 66 al que se añadirá posteriormente una aplicación para móvil. Dicho Call Center ofrece atención e información de todas las rutas, expediciones y reservas de plaza que se prestan en el Programa Andalucía Rural Conectada. El servicio se presta de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, exceptuando festivos nacionales y autonómicos.

Las reservas deben realizarse con una antelación mínima de 24 horas antes del horario de salida establecido, confirmándose por parte del sistema de control y gestión de rutas tras comprobar que hay disponibilidad de plaza. Debe especificarse si el servicio que se reserva es de ida o de ida y vuelta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado