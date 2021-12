Si sufres algunas de estas enfermedades puedes solicitar una pension por incapacidad permanente

No hay un listado oficial de la Seguridad Social en la que se recoja una lista de patologías que, si se padecen, nos puedan dar derecho a percibir una pensión por inacapacidad permanente, ya que todo depende de la grado de afección que tengamos y cómo y de qué manera nos afecte para desarrollar nuestro trabajo habitual. Para las autoridades laborales existen distintos tipos y grados de incapacidad

Parcial para la profesión habitual: Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.

Total para la profesión habitual: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.









ENFERMEDADES

Las enfermedades consideradas permanentes son las crónicas, que sus síntomas o secuelas no desaparecen por completo con el tiempo ni los tratamientos, y pueden llegar a ser invalidantes. las más habiuales son el Alzheimer, cáncer, ansiedad, Enfermedad Obstrutiva Crónica (EPOC),artritis reumatoide,esclresois múltiple, enfemedad de Crohn, Parkinson, Lupus y Cardiopatias. En cualquier caso aquí podéis consultar una larga lista de enfermedades que pueden ocasionar invalidez laboral

Para el portal profesional Campmany Abogados "No obstante, la incapacidad no se reconoce por la enfermedad en sí misma. Sino por cómo esa patología o lesión limita a un trabajador. Una misma enfermedad puede ser incapacitante para una persona pero no para otra. O desencadenar un grado diferente de invalidez en un pensionista u otro."

CUANTÍA

Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal).

Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual. Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora.

Gran invalidez, se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la incapacidad permanente total o absoluta, incrementada con un complemento.









COBRO

Incapacidad permanente parcial: A partir de la resolución.

Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez el día de la propuesta de la declaración de la incapacidad permanente o el día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal. Si el interesado procede de una situación de no alta, desde el día de la solicitud (Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez). Pagos: Cuando la pensión deriva de enfermedad común o accidente no laboral se abona en 14 pagas (mensualmente con dos pagas extraordinarias). Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abona en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades. Se revaloriza anualmente y tiene garantizadas cuantías mínimas mensuales. La pensión está sujeta al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), estando exentas de retención del impuesto, las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

REVISIÓN

La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o por la realización de trabajos, mientras el inválido no haya cumplido la edad de acceso a la jubilación, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión.

Las pensiones de incapacidad permanente pasan a denominarse pensiones de jubilación, cuando sus beneficiarios cumplen 65 años.

Cuando el motivo de la incapacidad sea un accidente de trabajo o enfermedad profesional y se haya determinado la responsabilidad empresarial, la prestación económica tendrá un aumento,según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100.