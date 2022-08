Sigue subiendo el paro en Jaén

Al parecer nada altera el ciclo anual del empleo en la provincia. Con guerra o sin guerra en Europa, el mercado laboral jiennense cumple con su espiral casi inevitable. El primer trimestre del año es bueno al contabilizar los jornales de la campaña de aceituna, el segundo, cuando éstos se agotan, las cifras empeoran pues el sector servicios tampoco recupera los de la temporada del turismo de cara al verano ni el comercio adelanta las contrataciones de rebajas al estar éstas cada vez más difuminadas a lo largo del año. Así pues, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la provincia de Jaén tuvo entre abril y junio un 19'64% de paro que se traduce en 54.000 parados, que son 2.500 más que en el 1er Trimestre pero, y esto sí es un dato muy positivo, 12.400 parados/as menos que hace un año (2T – 2021).

VALORACIÓN UGT

En definitiva datos muy malos para la provincia pues además de subir el paro, bajan los activos (-5.600), disminuyen significativamente los ocupados (-8.100) y tenemos la tasa de actividad más baja de todas las provincias andaluzas (52’28%).

Estos malos resultados no eran esperados en parte. Los datos de empleo que ofrece el Ministerio de Trabajo nos dejaron bajadas en los meses de Abril (-1.727), Mayo (-1.865) y una ínfima subida en Junio (+12). Los números no coinciden con los del Instituto Nacional de Estadística (INE) porque se emplean métodos diferentes. La EPA es una encuesta que se hace a 65.000 hogares y se considera la estadística más real del mercado laboral, pero en el caso de Jaén las tendencias no son las mismas.

Los datos conocidos este jueves son los que se dan con la reforma laboral con total vigencia, pues entró en marcha a primeros de año, pero para algunas de las nuevas normativas establecía una moratoria de adaptación de tres meses, por lo que no estuvo operativa al ciento por ciento hasta el segundo trimestre del año. La tendencia mes a mes es hacia una evolución positiva de la contratación indefinida con cifras muy significativas de disminución de la temporalidad.

Por ello, queremos aprovechar este Informe para poner en valor los efectos positivos que la Reforma Laboral está teniendo sobre el empleo en Jaén.Tampoco podemos pasar por alto la necesidad de afrontar el necesario impulso que precisan los salarios que percibimos en Jaén. El contexto de ciclo inflacionista por el que estamos atravesando, con una interanual que se sitúa en el 10,5% y que supone una pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora de más de 8 puntos si tenemos en cuenta que el CARL cifra en el 2,15% el Incremento Salarial Ponderado en su Informe de Negociación Colectiva de junio.

Por último, hacemos un llamamiento a los empresarios jiennenses y a las administraciones públicas con competencias en materia de prevención de riesgos laborales a, por un lado, cumplir estrictamente la normativa en materia de PRL y, por otro, a incrementar las labores de inspección, en un verano complicado por las altas temperaturas registradas con varias olas de calor soportadas.

El desempleo y la debilidad de nuestro mercado laboral continúan siendo males endémicos en la economía jiennense y, por tanto, uno de los mayores retos que debe afrontar el recién nombrado nuevo Ejecutivo andaluz.