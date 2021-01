Sigue estos consejos para no ver "rebajados" tus derechos en las rebajas de enero

Tras el periodo navideño llegan las tan ansiadas rebajas de enero, una oportunidad "de oro" para compar aquel abrigo que tanto te gusta, la smart tv de 50" que siempre has soñado, el ordenador portátil que necesitas para teletrabajar desde casa con todas las garantías o el nuevo teléfono móvil que tanta falta te hace. El importante descuento en los productos suele ser el anzuelo que nos acabará seduciendo para acudir a nuestro establecimiento de confianza a por el producto que hace tiempo andábamos buscando y por el que hemos decidido esperar pacientemente para ahorarnos un dinero. Pero ojo, porque en muchas ocasiones no es oro todo lo que reluce y si no te andas con cuidado hay quien puede intentar darte gato por liebre. Lo primero que tienes que tener claro es la diferencia entre rebajas, promociones, liquidaciones y saldos.Toma nota.

Diferencia entre rebajas, promociones, liquidaciones y saldos

Liquidación: Es la venta con carácter excepcional cuyo fin es extinguir existencias de productos, por alguno de los siguientes motivos: cese total o parcial de la actividad, cambio en el ramo de comercio, obras o traslados o cualquier otro motivo de fuerza mayor .

Es la cuyo fin es extinguir existencias de productos, por alguno de los siguientes motivos: . Promoción: S on aquellas ventas que se realicen por precio inferior o en condiciones más favorables que las habituales . Los productos no podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los mismos productos a precio normal.

on aquellas ventas que se realicen por . Los productos que los mismos productos a precio normal. Rebajas: Son ventas efectuadas en determinadas épocas del año , generalmente los cambios de estación y de fin de temporada, con reducción de sus márgenes comerciales y un descuento para el cliente .

Son ventas efectuadas , generalmente los cambios de estación y de fin de temporada, con reducción de sus márgenes comerciales y un . Saldos: Es la venta de productos con desperfecto, deterioro, desuso u obsolescencia de los mismos. Deberán anunciarse como tal estas ventas y explicar en qué consiste el deterioro.

Que tus derechos no se vean rebajados

Debes saber que comprar en periodo de rebajas no tiene que suponer "rebajas" en tus derechos como consumidor ya que estos no tienen descuento alguno. Aunque los productos expuestos en el establecimiento ofrezcan un suculento descuento, el comercio tiene la obligación de mantener tus derechos intactos a la hora de realizar tus compras como ocurriría en temporada normal.

A TENER EN CUENTA

En la etiqueta del producto debe aparecer el precio anterior junto al rebajado o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Comprueba que los productos ofrecidos están efectivamente rebajados y tienen la misma calidad que los ofertados antes de las rebajas. Las rebajas no son saldos por lo que nunca podrán ser productos defectuosos.

que los ofertados antes de las rebajas. por lo que nunca podrán ser productos defectuosos. Es importante que sepas que el comercio está obligado a admitir tarjetas de crédito si así ocurre en temporada normal, y por supuesto los mismos medios de pago que el resto del año.

si así ocurre en temporada normal, y por supuesto los mismos medios de pago que el resto del año. El comercio debe presentar diferenciados los artículos rebajados de los que presentan un precio normal.

rebajados de los que presentan un precio normal. Tienes derecho a la devolución de artículos en las mismas condiciones que en otras fechas, pero ojo, si el artículo no presenta ningún defecto, la ley no obliga a los comercios a aceptar devoluciones.

que en otras fechas, pero ojo, si el artículo no presenta ningún defecto, la ley no obliga a los comercios a aceptar devoluciones. Los electrodomésticos tendrán que mantener las mismas condiciones de garantía y servicio postventa que en periodos normales.

que en periodos normales. Exige el ticket de compra igual que en cualquier otra época de ventas ya que es imprescindible para poder realizar el cambio de la compra o para poder tramitar cualquier posible reclamación.

igual que en cualquier otra época de ventas ya que es imprescindible para poder realizar el cambio de la compra o para poder tramitar cualquier posible reclamación. No dudes en solicitar la Hoja de Quejas y Reclamaciones si crees que el establecimiento no ha respetado tus derechos como consumidor.

si crees que el establecimiento no ha respetado tus derechos como consumidor. Si vas a realizar compras en rebajas vía online tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence el producto una vez lo recibas..

Y por último y no por ello menos importante. Compra de manera consciente y asegúrate de que lo que compras lo necesitas verdaderamente. Es muy util para no caer en reclamos y en un gasto innecesario preparar una lista con lo que necesitas y no comprar por comprar. Solo así evitaremos que enero acabe cuesta arriba.