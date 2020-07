Siete sancionados este fin de semana en jaén por no usar mascarilla

La Policía Local ha informado del levantamiento de 7 actas durante el fin de semana por no llevar mascarilla, tal y como es obligatorio en nuestra comunidad autónoma por orden de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía.

De esta forma, y desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico, se recuerda que es de obligado cumplimiento para los ciudadanos y ciudadanas jiennenses las nuevas medidas de prevención dictaminadas por el Consejo de Gobierno de la Junta para hacer frente a la extensión y proliferación de la Covid-19 en brotes localizados.

Asimismo, desde la concejalía responsable del área se recuerda que las mascarillas serán obligatorias para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público aún cuando se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

Las mascarillas ya son de uso obligatorio no sólo en el transporte público... sino que también se extiende esta medida tanto a los espacios cerrados como a la vía pública. Una decisión estipulada desde el Gobierno parece que se está desarrollando con aparente normalidad en nuestras calles. Además, ya están fijadas las sanciones por no llevar estas mascarillas: las multas rondan entre los 100 a los 600.000 euros en los casos más graves.

Estas multas por no llevar mascarilla se encuentran amparadas por la ley. En concreto, te hablo del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, que indica en su artículo 20 la existencia de un régimen sancionador en caso de "incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes". Además, remite al artículo 10 de la Ley 4/1981 que refleja lo siguiente: "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes".

También me remito al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana que refleja una infracción administrativa de desobediencia a la autoridad. La sanción no entiende de edades, ya que sería la misma tanto para adultos como para menores, ya que la legislación, tal y como aparece reflejado en el BOE... establece que las mascarillas son obligatorias a partir de seis años y recomendada para niños de tres a cinco.

Los agentes que se encargan de vigilar que se cumple adecuadamente la ley ya han declarado que tendrán “tolerancia cero” y nula permisibilidad con aquellos que no cumplan la normativa vigente. Las autoridades han hecho una distinción de delitos respecto a la utilización de las mascarillas: leve, grave o muy grave.

Si realizamos una distinción del valor económico de cada una de esas sanciones, las más leves podrán ir desde los 100 a los 600 euros. Lo más llamativo es que las multas calificadas como “graves o muy graves” parten de los 30.000 y pueden alcanzar los 600.000 euros. Si traducimos estos datos... se podría afirmar que la sanción por no llevar mascarilla superaría la adquisición de algunos inmuebles con un valor económico más bajo. Y todo, por no llevar mascarilla.

En los casos más extremos... si respondes de manera inadecuada a los policías o agentes de la autoridad puedes enfrentarte a una multa astronómica. Tanto, que esa sanción por no llevar la mascarilla puede alcanzar los 600.000 euros. Además, está previsto que sea así hasta que acabe el estado de alarma.

Digamos que si replicas en exceso a la autoridad podrías meterte en un problema económico de dimensiones considerables.

Te recordamos que debes llevar la mascarilla con una única excepción: que no se pueda garantizar la distancia mínima entre personas de dos metros, o situaciones de fuerza mayor o de necesidad. Sólo en estos casos, podrás NO llevar mascarilla. Al igual que si practicas deporte. Se incluye dentro de aquellas actividades en las que no es obligatorio.