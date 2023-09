La sequía que no cesa

Las precipitaciones acumuladas a lo largo del presente año hidrológico se encuentran un 23 % por debajo de la media establecida en los últimos 25 años, según el Informe Pluviométrico que elabora mensualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). En un comunicado, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resalta que desde que se inició el presente año hidrológico -1 de octubre de 2022- hasta el 31 de agosto, se han recogido 418 litros/m2 de media en los embalses de la cuenca, mientras que la media correspondiente a igual período de los últimos 25 años se sitúa en 540 litros/m2.



Segúnla distribución de la pluviometría acumulada por provincias, se observa que en todos los registros pluviométricos se sitúan por debajo de la media de los últimos 25 años, de forma que los valores máximo y mínimo corresponden respectivamente a las provincias de Huelva (484 litros/m2) y Ciudad Real (310 litros/m2). En lo que se refiere al mes de agosto, los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) señalan que la precipitación media registrada en los embalses de la demarcación hidrográfica ha sido prácticamente nula, de tan solo 0,3 litros/m2, un valor muy inferior a los 6 litros/m2 correspondientes a su media histórica de los últimos 25 años.



Por tanto, se ha dado un mes de agosto seco, donde no se han registrado episodios importantes en la cuenca, salvo alguna tormenta de verano aislada localizada en la zona oriental, concretamente en la cabecera del río Fardes en la provincia de Granada. El paso de la DANA, acontecida el pasado fin de semana, ha dejado precipitaciones prácticamente generalizadas a lo largo de la cuenca, aunque repartidas de forma bastante irregular.



En este sentido, se ha registrado una pluviometría media en los puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Guadalquivir de 23 litros/m2. Los valores máximos se han registrado en el suroeste de la provincia de Sevilla y los más escasos han correspondido a la mitad occidental de la provincia de Córdoba.



Estas lluvias han sido especialmente beneficiosas para el campo y la arboleda pero por el contrario, no han supuesto un incremento de las reservas embalsadas ya que las escorrentías han sido mínimas debido al estado de sequedad en que encuentra el terreno, y a que las precipitaciones no han sido suficientemente abundantes.



No se ha tenido constancia de ninguna afección significativa como consecuencia de estas lluvias y en la actualidad, los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan al 19,3 % con 1.551 hm3 almacenados, 185 hm3 menos que hace un año.