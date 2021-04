Segundo año sin romería de la Virgen la Cabeza en Andújar por la pandemia

La Guardia Civil de Jaén ha reforzado los servicios de seguridad en Andújar durante todo este fin de semana para reforzar la seguridad durante este último domingo del mes de abril, en el que estaba previst la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza, festividad que ha sido cancelada como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia de la covid-19. Durante estos días, habrá una mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, hasta 300 agentes, para garantizar que haya normalidad durante estos días.

La Guardia Civil ha establecido controles en el puente sobre el Río Jándula en Lugar Nuevo y en el kilómetro 35 de la carretera A-311, uno de los accesos a Andújar. El objetivo es comprobar que no se realicen desplazamientos no permitidos









Ya dos años sin romería

La imagen de la Virgen de la Cabeza luce este año, el segundo sin romería por la covid-19, en su trono del santuario de Sierra Morena de forma extraordinaria, con el mismo terno que llevó hace 100 años, en la romería de 1921, cuando España estaba saliendo de una gran pandemia de gripe. Un conjunto que llevaba décadas sin lucir por su delicado estado, y que aparece en las fotografías antiguas en la primitiva talla de la Virgen, según ha informado desde la Cofradía Matriz de Andújar.

Esa original imagen, de estilo bizantino y desaparecida durante la Guerra Civil, dicen que era la que traía consigo al venir a España san Eufrasio, discípulo del apóstol Santiago y primer obispo de Andújar, y que en el siglo VII, cuando la ciudad fue ocupada por los árabes, fue escondida en uno de los cerros mas altos e inaccesibles de Sierra Morena para evitar su profanación.

Vivir otra “no romería”



La ciudad de Andújar (Jaén) se tendría que haber llenado desde primeras horas de la mañana de carretas y caballos que tras recorrer las principales calles subirían al cerro junto a la cofradía matriz, por el Camino Viejo al Santuario. No sólo no lo harán, sino que se ha limitado el aforo en el santuario, se ha prohibido acampar, y durante el fin de semana estará cerrada la basílica. Solo se abrirá el domingo por la tarde y solo habrá dos misas, una hoy y otra el domingo, para las que se requiere acreditación.



24/04/2021 Altar extraordinario con la Virgen de la Cabeza para la Romería 2021.







Como las cofradías filiales no podrán estar físicamente en el santuario, la Cofradía Matriz realiza una presentación virtual, en la que por "riguroso orden de antigüedad" se emitirán a través de las redes los audiovisuales, un total de 59, enviados desde distintos puntos de España.

La romería más antigua de España

Iniciativas que quieren suplir, en parte, la no celebración de una romería con casi 800 años de historia que cada año reúne el último fin de semana de abril a alrededor de medio millón de personas llegadas desde todos los puntos de España, e incluso de fuera de ella, y que tiene en Miguel de Cervantes a su primer cronista a través de 'Los trabajos de Persiles y Seguismunda', publicado en 1617. La covid-19 ha conseguido lo que no logró entre 1773 y 1783 el rey Carlos III cuando suspendió todas las hermandades y prohibió la romería, y ésta siguió celebrándose gracias a su carácter popular. Aunque no es la primera vez que se suspende, ya pasó en otras ocasiones por culpa de la peste, el cólera, la invasión francesa, la desamortización de Mendizábal y la Guerra Civil.