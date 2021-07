Sebastián Martos vive con la "ilusión de un niño" su convocatoria para Tokio

El atleta jiennense Sebastián Martos, campeón de España de los 3.000 metros obstáculos, expresó su felicidad por haberse ganado su segunda presencia en unos Juegos Olímpicos en esta distancia y afirmó que vive "con la ilusión de un niño" este nuevo hito en su carrera ante la proximidad de Tokio 2020.



Martos destacó, en declaraciones a Efe, que el trabajo realizado en los dos últimos años, un periodo en el que superó dos lesiones, fue determinante para recuperar la forma y conseguir una plaza para los Juegos de Tokio, al lograr la marca mínima y conquistar su cuarto título nacional en los 3.000 metros obstáculos después de los de 2015, 2016 y 2017.



"No voy decir algo que ya no sepáis, en un mes seré olímpico por segunda vez y no hay nada que me haga más feliz. Vivamos esto con la ilusión de un niño y salgamos a jugar, porque nos espera algo muy grande", manifestó a Efe el corredor jiennense.



Sebastián Martos está emocionado por su clasificación para la cita olímpica de este verano, un logro que dedicó a su familia, amigos y compañeros, ya que "siempre han estado ahí" apoyándole "en los buenos y los malos momentos durante dos años difíciles".



El obstaculista competirá por segunda vez en unos Juegos Olímpicos, después de la experiencia vivida hace cinco años en los de Río 2016 y de superar "dos años marcados por las lesiones", tras participar en el Campeonato de Europa de 2018 disputado entre el 6 y el 12 de agosto en Berlín.



"He recuperado las sensaciones, superado dos lesiones, y otra vez estoy aquí con ganas de luchar y de destacar en las competiciones", afirmó Martos, que el pasado 20 de junio cumplió 32 años.