El jiennense Sebastián Martos, eliminado en las series olímpicas de 3.000 m obstáculos, explicó que había tenido malas sensaciones en la primera mitad de la prueba y que su cuerpo sólo empezó a funcionar en la segunda.



"Contento por volver a estar aquí después de tres años sin vestir la camiseta de España. Volver a estar peleón, sin lesiones y en forma es para mí todo un logro, pero estaba claro que yo venía aquí a competir al máximo y a intentar meterme en la final", advirtió.



Todo fue bien, asegura, en el calentamiento, en la entrada al estadio, "pero en las primeras vueltas -apuntó- no me he encontrado bien, no sé por que. El cuerpo no ha funcionado hasta el 1.500, la segunda mitad de la prueba".



"A partir de ahí he empezado a adelantar posiciones todo lo que he podido hasta acabar en 8:23, muy cerca de mi marca de este año, pero no ha sido suficiente. He quedado en el puesto 22. No estoy contento del todo pero tampoco descontento. Hay que seguir peleando. Va a haber Mundiales el año que viene y otro ciclo olímpico muy corto y hay que estar peleándolo de nuevo", concluyó.