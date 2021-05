Salud comienza a llamar a los nacidos en 1965 para la vacuna de la covid-19

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará esta semana a llamar a los nacidos en el año 1965, hayan cumplido o no los 56 años, para seguir avanzando en el Plan de Vacunación contra la covid-19 y ocupar huecos que queden libres mientras se sigue vacunando al resto de grupos de edad, los nacidos en 1964 o antes.

Andalucía, que prevé recibir esta semana 413.630 dosis, va a continuar avanzando con la vacunación de los 2.500 estibadores de los puertos de Algeciras, Cádiz, Huelva, Granada, Almería y Sevilla y a las personas cuidadoras y vulnerables, ha informado la Consejería de Salud. Para la citación proactiva por edad (los de 57 hacia adelante hasta llegar a 60 y los mayores de 68) continúa abierta la posibilidad de solicitar cita a través de ClicSalud+ (http://lajunta.es/341ek), la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60).

El SAS ha hecho un llamamiento a no usar estas vías si no se pertenece a esta franja de edad para evitar saturaciones en el sistema. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario. Esta semana, Andalucía prevé recibir 413.630 dosis: 279.630 de Pfizer, 55.000 de Moderna, 56.500 de AstraZeneca y 22.500 de Janssen