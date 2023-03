La miopía es un problema de visión bastante común que habitualmente se inicia en la infancia y AUE va empeorando hasta que el niño para de crecer y que provoca en nuestros hijos que tenga dificultad para ver de lejos. El signo más evidente es que ven tienen visión borrosa de lejos.

Si tu se queja de que ve mal la pizarra, se acerca mucho a la pantalla de la televisión y entrecierra los ojos cuando la ve, le lloran o se le enrojecen los ojos, tiene malos resultados en el colegio... puede que lo que le esté pasando es que sea miope. La miopía es un defecto refractivo causado, entre otras cosas, por el exceso de curvatura en la córnea o el cristalino, que hace que la luz se enfoque delante de la retina y no sobre ella, lo que provoca que se vean los objetos lejanos borrosos.

El aumento de la prevalencia de la miopía que se estaba produciendo en los niños en los últimos años se ha ralentizado en 2020 y 2021, según el 'Barómetro de la Miopía en España 2022', realizado sobre la base de los datos extraídos del 'VI Estudio de Prevalencia y factores de riesgo de errores refractivos en niños de 5 a 7 años en España', elaborado por la Fundación Alain Afflelou y la Universidad Europea.

Según datos que maneja General Óptica, uno de cada cuatro niños españoles son miopes, una cifra que va aumentando año tras año. Otros estudios reflejan que la miopía afecta al 25% de la población española, aunque va en aumento cada año. Pero el dato más relevante es que, para 2050, todos los menores de 25 años podrían ser miopes.





Uno de cada cuatro niños españoles son miopes





Tipos de miopía infantil

Miopía hereditaria y/o congénita: La miopía tiene un componente hereditario, de hecho, si ambos progenitores son miopes, sus hijos tienen un 50 % de probabilidades de ser miopes también. Incluso, hay niños que pueden nacer con dioptrías directamente, pero los síntomas suelen aparecer desde los 3 o 4 años y necesitar llevar gafas ya a esa edad.

Miopía adquirida: Este tipo de miopía suele aparecer cuando los niños van a la escuela, es decir, a partir de los 5 años y hasta los 10 años. En este caso, suelen ser varios los factores que influyen en su aparición, como una mala iluminación en las aulas, la distancia a la que esté la pizarra o una mala postura a la hora de hacer los deberes o de leer. Además, pasar mucho tiempo con la vista enfocada a las pantallas no ayuda en absoluto.

Detectar la miopía en los niños es algo fundamental y en esto tienen que intervenir tanto los padres como los profesores y estar atentos a los primeros síntomas, ya que, un diagnóstico precoz no solo ayudará a frenar el aumento de dioptrías y mejorará sustancialmente la vida de los pequeños, sino que, además, contribuirá a que sus notas en el colegio no empeoren. Y es que, la miopía puede ser la causante de tres de cada diez fracasos escolares. Es difícil que un niño verbalice que no ve bien, por ello, hay que estar atentos a los siguientes síntomas:

Cuando lee necesita acercarse mucho a los libros o a las pantallas de los móviles y tablets. También se acerca mucho cuando escribe.

Se rasca los ojos, parpadea mucho, le lloran o se le enrojecen.

Entorna los ojos para leer algo que está alejado, o cuando ve la televisión se acerca mucho para verla bien.

Guiña un ojo cuando trata de ver algo a distancia.

Tiene malos resultados en la escuela y no sigue el ritmo del resto de los alumnos, especialmente en lectura.

Cuando realiza actividades en las que hay que utilizar mucho la vista padece cansancio visual.

No distingue a personas conocidas cuando están a cierta distancia.

Se queja de que no ve bien.

En ocasiones sufre dolores de cabeza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si se detecta alguno de estos síntomas es muy importante llevar al niño a un óptico-optometrista para que pueda realizarle un examen. En cualquier caso, y aunque no hayamos detectado nada sospechoso, ópticos expertos recomiendan una primera revisión infantil a los 3 años, otra a los 5 o 6, antes de empezar su primera escuela y una vez al año hasta que acabe la escuela secundaria.

En caso de que nuestro óptico de confianza establezca que nuestro hijo tiene miopía, lo más conveniente es decantarse por un uno de los métodos para controlar la miopía infantil teniendo en cuenta las necesidades del pequeño o pequeña y su estilo de vida. En este caso, General Óptica recomienda los siguientes:

Gafas

El primer método y uno de los que recientemente ha empezado a utilizarse para controlar o frenar el avance la miopía infantil son las gafas con lentes especiales para el control de miopía. Estas lentes desenfocan en la retina la imagen de la periferia. De esta manera se frena el crecimiento del ojo y, por consiguiente, la miopía.

Lentillas

La segunda herramienta es el uso de lentillas especiales de control de miopía. Se basan en el mismo principio que el de las lentes especiales para gafas, es decir, desenfocar la imagen periférica para frenar en lo posible el crecimiento del ojo. Este método tiene, frente a las gafas, la ventaja de que da más libertad de movimiento al niño durante el día, sobre todo si va a realizar deporte o actividades físicas, siempre que no sean acuáticas.

Ortoqueratología u orto-k

La ortoqueratología u Orto-k es un tratamiento ocular muy eficaz para frenar el avance de la miopía, Paea ello utiliza unas lentes de contacto especialmente diseñadas para remodelar la córnea de manera suave y progresiva y que los niños utilizarán mientras duermen. De esta forma consiguen reducir de manera temporal la cantidad de dioptrías y corregir el error refractivo durante todo el día siguiente sin necesidad de que el niño lleve gafas o lentillas. Además, es el único método compatible con los deportes acuáticos.

Cuatro consejos para que nuestros hijos tengan una buena salud visual