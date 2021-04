Un ruso, un británico y un taiwanés se disputarán el 62º Premio “Jaén” de Piano de la Diputación

Los jóvenes pianistas Valentin Malinin (Rusia), Dominic Doutney (Reino Unido) y Po-Wei Ger (Taiwán) serán los finalistas de la 62ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”, uno de los más antiguos y prestigiosos que se celebran en España en esta modalidad musical y que está organizado por la Diputación Provincial. Estos intérpretes han sido a juicio del jurado que preside Albert Attenelle los tres mejores de esta edición, que se ha desarrollado desde la semana pasada en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, y por tanto actuarán en la gran final del día 17 de abril junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez, un concierto que se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Diputación.

En la prueba definitiva, los finalistas competirán por conseguir el primer premio de este prestigioso certamen pianístico, que está dotado con 20.000 euros en metálico y una Medalla de Oro. Además, el ganador grabará un disco con el sello discográfico especializado Naxos y realizará una gira de diez conciertos, uno de ellos patrocinados por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, otro por el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda” y uno más por la Orquesta Filarmónica de Málaga, este último dentro del Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga. En la gran final del próximo sábado, el primer pianista en actuar será el ruso Valentin Malinin, una prueba para la que ha elegido el concierto para piano y orquesta número 1, en si bemol menor Opus 23, de Tchaikovsky. La formación musical de este joven, nacido en 2001, transcurrió en diversas escuelas de su país natal, hasta que en 2020 se trasladó a Berlín para completar su formación. Durante su trayectoria musical ha obtenido diversos premios, entre ellos un galardón en el “Ferruccio Busoni” y varios reconocimientos en concursos nacionales de Rusia.

Tras este joven intérprete, participará en la final el pianista británico Dominic Doutney, nacido en 1996, que interpretará en la prueba decisiva el concierto para piano y orquesta número 1, en re menor Opus 15, de Brahms. Este pianista comenzó sus estudios musicales en el Royal College of Music Junior, continuando su formación en el Cardinal Vaughan Memorial School, hasta que en 2014 accedió al Royal College of Music, en Londres. En su carrera musical ha conseguido diversos premios nacionales en Gran Bretaña y realizado numerosos recitales. Por último, en la final del sábado, el público escuchará al pianista nacido en Taiwán Po-Wei Ger, que tocará en esta prueba final el concierto para piano y orquesta número 4, en sol mayor Opus 58, de Beethoven. Nacido en 1995, este intérprete comenzó su formación en la Escuela Superior de Taipei, accediendo posteriormente a la Manhattan School of Music, y desde 2018 estudia en la Yale School of Music.

Ger ha conseguido numerosos premios internacionales como el de Panamá en 2015 y 2016 o el de la Academia de Verano del Mozarteum en 2012, además de reconocimientos nacionales en Asia. Estos tres jóvenes pianistas estarán acompañados en sus interpretaciones por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida en esta ocasión por Salvador Vázquez. Conformada en 1991, esta agrupación musical cuenta en su haber con galardones como el “Premio Málaga” a la mejor labor musical del año 2001, entre otras distinciones de diversas entidades culturales, tanto a nivel provincial como nacional. La SGAE le concedió además un premio especial en 2007 en reconocimiento a su labor en pro de la música española contemporánea y en 2017 la Diputación de Málaga le otorgó la Distinción de Honor de la Provincia por el desarrollo cultural y social de su provincia.