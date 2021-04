Rosa Cárdenas sobre Matinsreg: "Firmé ese documento como podría haber firmado mi sentencia de muerte"

Rosa Cárdenas ha declarado como testigo que eran "muchísimos" los documentos que le pasaban a la firma y que ella se si limitaba a hacerlo sin comprobar el contenido de los mismos. "Firmé ese documento como podría haber firmado mi sentencia de muerte"" Lo ha dicho ante el tribunal de la Audiencia de Jaén que juzga el caso de las facturas de las fuentes "infladas" por un importe superior a los cuatro millones de euros. Cárdenas ha señalado que era la primera vez que ejercía como alcaldesa accidental y que a ella nadie le dio instrucciones de lo que debía hacer durante la semana desempeño este cargo ni tampoco en relación con el problema de las fuentes o de los semáforos. Asimismo, ha indicado que "nunca" coincidió con el gerente de Matinsreg ni con ninguno de los empresarios procesados en esta causa.

En este sentido, ha apuntado que la primera noticia que tuvo al respecto fue cuando le llegó la notificación del juzgado de Instrucción y que entonces su primera reacción fue llamar al que fuera alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, también acusado en esta causa, y que éste le dijo "tú sabrás que eras la alcaldesa accidental". Cárdenas estuvo investigada en esta causa hasta que finalmente el juez instructor determinó que su intervención podría ser calificada de "imprudente, pero no delictiva". En el primer día de testificales han declarado, además de Cárdenas, otros cuatro testigos más, entre ellos el que fuera concejal de Hacienda y Contratación, Miguel Contreras, que lo ha hecho para señalar que al haberse optado por un procedimiento de emergencia mediante contratos menores a Matinsreg, fue la Concejalía de Mantenimiento Urbano la que llevó el peso directamente y no su área.

Contreras ha negado que se dilatara intencionadamente durante 13 meses la elaboración del pliego para sacar a licitación el servicio y que el tiempo que se tardó fue porque el gobierno local optó por un nuevo contrato vinculado a una empresa de servicios energéticos y no se podía hacer "un corta y pega", además de los plazos legales que conlleva un proceso de este tipo. "No había ningún interés en dilatar el pliego", ha señalado Contreras. Sobre los 89 reparos del interventor a facturas de Matinsreg, Contreras ha defendido que existía un informe del oficial mayor del Ayuntamiento dando el visto bueno a la contratación de urgencia por lo que tampoco le llamó la atención. "El reparo era habitual y permanente, fue, era y lo seguirá siendo", ha dicho Contreras, al tiempo que ha dicho no recordar que cuando él y Fernández de Moya se reunieron con el empleado que fue cesado tras negarse a firmar las facturas, que se hablara de sobrecostes o facturas infladas, simplemente fue más "la queja de un militante" del PP que había sido cesado, que la de una persona que ponía en conocimiento supuestas irregularidades.

El actual secretario del Ayuntamiento de Jaén y que en 2012 redactó el informe avalando la contratación de emergencia para reparaciones de fuentes y semáforos, ha señalado que fue una solución puntual porque eran servicios que, tras el abandono de Imesapi, "no se podían dejar abandonados de la noche a la mañana", pero ha tachado de "totalmente excesivo" que se mantuviera durante 13 meses hasta que se sacó el nuevo contrato a licitación. Sobre el decreto de Alcaldía firmado por Cárdenas, ha indicado haberse quedado "estupefacto" al conocer su contenido por su "burda" redacción y que sí lo hubiera conocido, hubiese desaconsejado su firma. Por su parte, el encargado de Matinsreg en Jaén ha declarado que nunca hubo 20 trabajadores en activo y que por sistema no se trabaja los fines de semana a menos que hubiera una urgencia, pero era algo excepcional. Ha señalado que los "enchufes" de personal estaban a la orden del día y que las personas a las que se contrataba no tenían conocimientos de fontanería ni electricidad y que por eso el agua de algunas fuentes se llevó a poner "verde".

La mujer del técnico municipal que se negó a firmar las facturas al ver lo que se estaba facturando y el importe de las mismas ha señalado que se lo contó todo al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, y que éste le dijo que sabía que estaba "rodeado de corruptos, pero que no tenía pruebas". Acudió a él después de que cesaran a su marido por no firmar y que desde entonces "comenzó el acoso laboral" con cambios "a peor" en los puestos que le iban asignando, extremos que están en los tribunales ya que finalmente optaron por demandar al Ayuntamiento de Jaén por la vía Contencioso-Administrativa. En su declaración, ha señalado directamente al concejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita, como la persona que llamaba a su marido para exigirle que firmara las facturas y así poder tramitar los pagos, aunque también le llamaba el gerente de Matinsreg.

La presidenta del tribunal que juzga el caso en la Audiencia de Jaén comunicó a los nueve acusados que están exentos de tener que estar presentes durante la declaración de los testigos y peritos, aunque están en su derecho de asistir a las mismas. Sí deberán estar presentes cuando tras los informes de las partes, previstos para el 29 de abril, se les dé el turno de la última palabra por si quieren añadir algo antes de declarar el caso visto para sentencia. De hecho, al primer día de declaración de testigos solo han acudido seis de los nueve acusados. Han faltado José Enrique Fernández de Moya, el gerente de Matinsreg, y uno de los dos empresarios que colaboró para que esta empresa zamorana prestara servicios para el Ayuntamiento de Jaén. El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado por un procedimiento de urgencia el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. En total son 36 testigos los que deberán declarar hasta el próximo 27 de abril. Para el 28, está previsto comenzar con las periciales, para así dar paso el 29 de abril a los informes, último paso para ya declarar el juicio visto para sentencia.