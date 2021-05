Rogelio Velasco: "la implantación de Medicina en Jaén es independiente del resto de universidades andaluzas"

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, se ha comprometido con la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Jaén (UJA) ya que "no hay ninguna duda sobre este proyecto", al tiempo que el rector, Juan Gómez, ha señalado que se está trabajando para intentar adelantar su puesta en marcha para el curso 2022/2023 y no el 2023/2024 como está proyectado inicialmente. "No encontramos ningún motivo por el que la provincia de Jaén no vaya a contar con un Grado de medicina y por supuesto nosotros vamos a apoyarlo", ha dicho Velasco a los medios tras reunirse con el rector de la UJA en el Campus de Las Laguninillas.

"Quiero que quede muy claro el mensaje, que no hay ninguna duda sobre este proyecto y que vamos a colaborar al 100% la Universidad de Jaén con la Consejería de Transformación Económica, Conocimiento, Industria y Universidades", ha señalado el consejero. Asimismo, ha apuntado que el proyecto de la UJA para la implantación de Medicina es "independiente del resto de universidades andaluzas" ya que se trata de "un proyecto de la Universidad de Jaén para la provincia y la ciudad de Jaén", que "cuenta con la financiación, de manera que los recursos están garantizados y en consecuencia no hay que esperar a que Almería u a otra universidad andaluza".

Ha subrayado que la implantación se llevará a cabo "en los plazos con los que el rector nos ha explicado que cuenta para empezar" y eso conlleva, según Velasco, poner la mirada en el curso 2023/2024. "Nosotros apoyaremos el plazo que la universidad nos indique", ha afirmado el consejero.

Por su parte el rector de la UJA, Juan Gómez, ha manifestación que la implantación del Grado de Medicina es un proyecto que "no surge de improviso" puesto que "se aprobó hace once años en el Consejo Andaluz de Universidades" y el equipo de gobierno de la UJA lleva "seis años trabajando para que se dieran las condiciones, que son muchas, de oportunidad, de viabilidad económica, de viabilidad de infraestructuras, entre otras". Ha incidido en que el informe realizado por la UJA es "bastante riguroso" y recoge "datos que avalan esa viabilidad que nos exigía el Consejo Andaluz de Universidades. Para Gómez, se trata de "un proyecto muy bien diseñado".

En cuanto a los plazos, el rector, ha dicho que por la experiencia con otros títulos, "el plazo razonable para llevar a cabo todos esos procedimientos que ya se han empezado es el que nos llevaría al curso 2023/2024, no obstante ha garantizado que se va a trabajar "para que si pudiera ser antes, lo hiciésemos antes". "Estamos dando todos los pasos para que fuera en el 2022/2023", ha dicho Gómez.