El Renacimiento de Baeza brilla con luz propia

Baeza se convirtió en la noche del pasado sábado en un escenario mágico iluminada tan sólo con la luz de más de 20.000 candelas gracias a la iniciativa ‘Renacimiento a la luz de las velas’, un evento único que se ha convertido en un referente en cuanto a la capacidad de aglutinar el esfuerzo de otras organizaciones y administraciones en una ciudad como Baeza. Este evento está organizado por la Asociación Baezana de Industrias, Comercios y Servicios (ABISC) y en el que colabora tanto el Ayuntamiento de Baeza como la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía. El principal objetivo de esta actividad es promocionar, dinamizar y poner en valor su carácter monumental, gracias a la colaboración de más de 40 colectivos sociales, de diferentes instituciones públicas, empresas privadas y otras entidades participantes.





La alcaldesa de la ciudad, Lola Marín, aprovechaba la inauguración para agradecer -una vez más- a todo el tejido asociativo, educativo y social de la ciudad así como a los trabajadores del Ayuntamiento, a la Diputación Provincial de Jaén y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que se vuelcan por completo en esta actividad. Y por supuesto, ha alabado la labor de la Asociación de Industrias y Comercio de la ciudad, quienes impulsaron esta iniciativa el pasado 2018.

Por ello, la primera edil agradecía el trabajo de todas las personas que “han hecho posible que este 11 de septiembre volvamos a vivir una velada mágica e histórica en nuestra ciudad”. Marín ponía espacial atención en todo el tejido empresarial y asociativo, con más de 500 personas voluntarias que han participado en decorar espacios tan singulares como la Iglesia de Santa Cruz –el último románico más al sur de Europa-, la Plaza de Santa María, los callejones de la Catedral o las Ruinas de San Juan Bautista.





Así las cosas, la regidora afirmaba que “cuando se unen los espacios privados, las Administraciones y las asociaciones al tejido de una ciudad entera, el resultado es una noche mágica, en la que la ciudad de Baeza ha colgado el cartel de completo”. Por ello, proseguía la alcaldesa de la ciudad, “desde el Ayuntamiento de Baeza continuaremos apostando por iniciativas privadas, en coordinación con las instituciones públicas, para potenciar la recuperación económica”.

Por su parte, Sebastián Moreno, presidente de ABISC, declaraba que ‘Renacimiento a la luz de las velas’ es un evento muy ilusionante para todo el empresariado de la ciudad tras la dura crisis vivida a raíz de la pandemia. En este sentido, Moreno afirmaba que “será una noche mágica, de una ciudad mágica y que rendirá homenaje a todas las personas que, desgraciadamente, ya no están con nosotros”.

Con todo, Sebastián Moreno explicaba que “esperamos que este proyecto único y de toda la ciudad se convierta en una fecha clave cada mes de septiembre, siendo un atractivos turístico más y un referente para la ciudad de Baeza”.





La delegada de Turismo, Marián Adán, reconocía que “es difícil mejorar una ciudad patrimonio de la humanidad como Baeza, pero con ‘Renacimiento a la luz de las velas’ se ha superado la belleza de este entorno”.

En este sentido, Adán hablaba que estos eventos fomentan la marca Baeza y la marca Jaén y supone un “pistoletazo de salida para nuestra temporada alta, tras superar las expectativas durante los meses de julio y agosto, y esperamos que a partir de ahora, con eventos como este, sean un atractivo más para mejorar y potenciar el turismo que tan bien hace a la provincia”, finalizaba la delegada de Turismo.

Para finalizar, Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, exponía que “la historia de ‘Renacimiento a la luz de las velas’ es una historia de éxito, no solo para la ciudad de Baeza si no para toda la provincia”. Reyes proseguía afirmando que “Baeza, desde su declaración como Patrimonio Mundial en el año 2003, no ha parado de ser un elemento clave, junto con su hermana Úbeda, en lo que supone la oferta turística de la provincia de Jaén”.