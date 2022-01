La razón por la que los seres humanos no estamos hechos para correr

Hacer ejercicio se ha convertido en una actividad habitual en nuestra sociedad, tanto, que aquellos que no lo practican suelen sentirse desplazados. Pero el ser humano nunca evolucionó para hacer ejercicio y, desde un punto de vista científico, es una actividad extraña. Daniel Lieberman, autor de La historia del cuerpo humano, ha desentrañado los secretos del ejercicio físico utilizando las herramientas de la antropología evolutiva para desmontar algunos mitos que se vinculan al ejercicio físico y nos ayuda a descubrir por qué y qué tipo de ejercicio es el más conveniente para mantener la salud y combatir enfermedades.

Desde los valles de Tanzania a las cordilleras donde habitan los tarahumaras, pasando por las maratones y los grandes deportistas como Usain Bolt, Lieberman nos ayuda a entender qué ejercicio es beneficioso para nuestro cuerpo y cómo debemos entender realmente el ejercicio humano.





Estar sentado no es el nuevo tabaquismo

Según relata el profesor Lieberman en una entrevista a NPR “cuando entro en una aldea en una parte remota del mundo donde la gente no tiene sillas o un campamento de cazadores-recolectores, la gente siempre está sentada. ... algunos amigos y colegas míos pusieron acelerómetros en algunos cazadores-recolectores y descubrieron que se sientan en promedio unas 10 horas al día, que es más o menos la misma cantidad de tiempo que los estadounidenses como yo pasamos sentados”. Creo que hemos demonizado un poco el estar sentados. No es antinatural ni extraño estar sentado mucho tiempo, pero es problemático si eso es todo lo que haces. A medida que comencé a explorar más la literatura, quedé fascinado porque la mayoría de los datos que asocian estar mucho tiempo sentado con malos resultados de salud resultan ser estar sentado en el tiempo libre.





Sobre la importancia de la "sesión interrumpida" Simplemente levantándose de vez en cuando, cada 10 minutos aproximadamente, solo para ir al baño o acariciar a su perro o prepararse una taza de té, aunque no esté gastando mucha energía, se está excitando. tus músculos. Y sus músculos, por supuesto, son el órgano más grande de su cuerpo, y simplemente activarlos reduce la inflamación. Utiliza grasas en el torrente sanguíneo y azúcares en el torrente sanguíneo, y produce moléculas que reducen la inflamación. Entonces, la evidencia es que estar sentado interrumpido es realmente la mejor manera de sentarse. En los campamentos de cazadores-recolectores, la gente se levanta cada pocos minutos, para cuidar el fuego o cuidar a un niño o algo así. Y ese tipo de estar sentado interrumpido, además de no sentarse en una silla que acomoda tu cuerpo y te impide usar los músculos, todo eso mantiene tus músculos en funcionamiento y resulta ser una forma mucho más saludable de sentarse.

El Dr. Lieberman dice que es hora de dejar de ejercitarse por el ejercicio. Este es el por qué:

Nuestros antepasados cazadores-recolectores no poseían una resistencia sobrehumana que nosotros no poseemos.

Es perfectamente normal no tener ganas de hacer ejercicio, aunque sus beneficios para la salud son indiscutibles.

No todo el mundo necesita 8 horas de sueño todas las noches.

Puedes perder peso caminando.

No, correr no arruina tus rodillas.





Daniel E. Lieberman es profesor de biología evolutiva humana y catedrático Edwin M. Lerner II de ciencias biológicas de la Universidad de Harvard. Ha alcanzado reconocimiento internacional por sus trabajos sobre la evolución de la cabeza humana y de la marcha, incluida la de a pie descalzo. También ha escrito más de cien artículos especialmente para las revistas Nature y Science y es autor de The Evolution of the Human Head (2011).