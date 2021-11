Raphael: "No me pongo límites; mientras la voz esté ahí, estoy ahí"

Raphael puso hace un año voz a la conquista de la nueva normalidad con los primeros conciertos multitudinarios y sigue celebrando sus seis décadas de carrera con la gira 6.0, una trayectoria a la que incorpora nuevos sueños y a jóvenes talentos para seguir sin límites mientras la voz aguante.



"No me pongo límites, sigo en esa postura. Mientras la voz esté ahí, estoy ahí". Ese ahí del que habla Raphael son los escenarios, de los que no necesita despedirse para volver porque el "raphaelismo" no descansa.



El cantante linarense (1943) lleva toda la vida en los escenarios, esos que recorre elegante e inconfundible tras seis décadas de trayectoria pese a que muchos de su generación ya hayan firmado la retirada.







Con un doble cedé en preventa que incluye las canciones interpretadas en directo en los dos conciertos que ofreció el pasado diciembre de 2020 en WiZink Center, el artista afronta cansado pero ilusionado una gira que este noviembre le llevará a ciudades como Málaga, Granada, Barcelona o Tenerife.



"La gira está siendo maravillosa y durilla, con muchas actuaciones pero feliz", explica el jienense en una entrevista telefónica con Efe.



Raphael, que reconoció pasar miedo durante la pandemia, presume de un público ejemplar que ha sabido estar a la altura de las restricciones sanitarias y celebra recuperar los aforos completos y esa normalidad que hace fuerte a la música.



"Han sido meses difíciles pero la gente con su saber estar lo ha hecho más fácil. Yo no sé de otros conciertos ni puedo hablar de botellones, pero mi público me ha recibido en pie, con sus mascarillas, se ha vuelto a sentar y ha sido ejemplo", añade Raphael.



Este artista intergeneracional cuyos temas cantan abuelos y nietos firma un doble disco en el que se rodea de talentos como Pablo Alborán, Mikel Izal o Vanesa Martín y que, adelanta, "suena de maravilla".









"Es un guiño a estos artistas que me admiran, que me quieren, que son grandes amigos. Yo voy ahora a seguir trabajando con ellos", apunta este polifacético transgresor que no se deja encorsetar y que, con la tranquilidad que debe aportar un disco de uranio, afronta ilusionado una gira nacional a la que seguirán los escenarios internacionales.



Pese a que recibió la Medalla del Mérito en el Trabajo que entregan como antesala a una retirada, Raphael lo tiene claro: "Ni me he retirado, ni pienso".



Eso sí, tras sesenta años de carrera en los que ha sido fiel a los compositores que han firmado muchos de sus éxitos, el artista afronta rumbos diferentes.



"Han llegado nuevos tiempos. Parte de las personas que antes componían han dejado de hacerlo, otros como José Luis Perales se retiran, y tengo que buscar nuevas opciones", reconoce con naturalidad.



En esa búsqueda, Raphael ha diseñado su próximo trabajo con el malagueño Pablo López, uno de los artistas a los que sigue entre tanta novedad musical.



"Se van cumpliendo etapas y sueños que no son los del principio, pero sí tan interesantes o más. En eso de los sueños, vi hace cinco años a Pablo López tocando el piano y dije, este es, porque de esas cosas te das cuentas. Y será", recuerda ahora Raphael.



Reconoce que no tiene una "playlist" aunque escucha de todo pero preseleccionado y cree que la aparición de nuevos géneros y figuras emergentes refuerza a la industria musical, aunque añade que cada uno debe ser consciente de lo que siembra para saber qué recogerá.



Su carrera de éxito se podrá ver en la serie documental "Raphaelismo" que se estrenará este enero de 2022, de la que solo ha visto el primer capítulo y que asegura sorprenderá porque no es lo mismo leer el "escándalo" de sus éxitos o su paso por el Madison Square Garden de Nueva York que verlo.



El secreto, añade, está en no olvidar que se sube a los escenarios a interpretar lo que el público quiere, un repertorio lleno de clásicos "que no me puedo permitir el lujo de no cantar".



Entre esos 'temazos' están "Yo soy aquel", "Qué sabe nadie" o "Mi gran noche", explica un referente con muchas grandes noches aún por firmar.