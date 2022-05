Raimundo Amador, Popa Chubby y Samantha Fish en el Blues Cazorla

Raimundo Amador, Popa Chubby y Samantha Fish son alguna de las primeras confirmaciones del BluesCazorla 2022, que se celebrará del 7 al 9 de julio en Cazorla (Jaén) y que congrega durante sus tres días a más de 25.000 personas llegadas de toda la geografía nacional e incluso de otros países atraídos por un festival que obtuvo el Keeping the Blues Alive por 'Mejor Festival Internacional de Blues'.

Por el momento, la organización ha concretado doce nombres de bandas y solistas que van a actuar en esta edición en la que los abonos adquiridos para el festival aplazado en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia son "totalmente válidos sin necesidad de realizar ningún cambio".









Raimundo Amador lleva tocando la guitarra desde que tenía 12 años. Ha trabajado con artistas de la talla de B.B. King a quien acompañó en su gira española en 2004, Andrés Calamaro, Juan Perro, Los Rodríguez e incluso con la ecléctica Björk en su tema 'So Broken'.

Popa Chubby lleva mas de 30 años recorriendo los escenarios de medio mundo, siendo una de las figuras más populares de su género. En lo que respecta a la cantante, guitarrista y compositora Samantha Fish traerá a Cazorla su poderoso directo en una trayectoria que cuenta con varios álbumes de estudio que han sido aclamados por la crítica.

Las otras confirmaciones llegadas hasta el momento para el cartel de este año son las de Eric Gales; Rick Estrin & The Nightcats; Tommy Castro & The Painkillers; Rory Gallagher's Band of Friends; Nick Moss Band; Reverend Shawn Amos; Eduardo Pinilla Blues Band; Amann & The Wayward Sons; y Richard Ray Farrell.