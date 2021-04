Rafael Ramos Gutiérrez será el próximo director de Cáritas Diocesana de Jaén

Este pasado viernes se ha celebró, de manera extraordinaria, el Consejo de Cáritas Diocesana de Jaén, convocado de manera virtual, y con un solo punto en el orden del día: “La presentación del Obispo del nuevo equipo de Dirección de Cáritas Diocesana de Jaén”. La nueva dirección recaerá en la persona de Rafael Ramos Gutiérrez, una vez que termine la prórroga que el Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, ha concedido por dos meses más al actual director.





El Consejo ha dado comienzo con una oración participada por todos los miembros que han participado a través de una plataforma online. A continuación, el Prelado jiennense ha querido poner de manifiesto su “gratitud a Rafael por la gran labor que ha desarrollado”. “La labor que ha venido realizando en los últimos años Rafael es encomiable, y es un hombre querido y respetado por todos los que hemos trabajado de forma directa o indirecta con él”. A la vez que ha expresado: “Estoy muy agradecido a Rafael porque ha tenido una disponibilidad sin reservas porque ama a Cáritas y la labor de la Iglesia”.





Don Amadeo ha reconocido que encontrar un relevo no ha sido fácil.“Había que buscar dentro de la Iglesia diocesana, donde hay muchos hombres y mujeres de fe con los que se puede contar, un perfil muy particular que se ajustara a las necesidades que implica Cáritas”. En este sentido, el Obispo ha querido resaltar la labor de las Cáritas parroquiales así como de los voluntarios, sin la que no sería posible el trabajo que desarrolla en la Diócesis.





López-Sidro, por su parte, ha manifestado “la inmensa riqueza” que le han supuesto estos años de servicio a la Iglesia a través de Cáritas. “Una labor que me ha enriquecido como cristiano y de la que he disfrutado a lo largo de estos 11 años. Ha sido un regalo de Dios”. Para finalizar su intervención ha expresado:“Me voy enormemente agradecido. Me voy, aunque no me voy, porque mientras viva seré de Cáritas”. A la vez que ha agradecido la confianza puesta en él por el actual Obispo, Don Amadeo, como por quien lo nombró, el Obispo Don Ramón del Hoyo.





Modificaciones estatutarias





En la reunión, el Prelado del Santo Reino también ha expuesto ante los miembros de Consejo que se van a modificar levemente los actuales estatutos de Cáritas Diocesana de Jaén para seguir “caminando en sinodalidad”. Esas modificaciones supondrán que junto a la Asamblea diocesana existirá ahora un Equipo directivo que estará integrado por el Director de Cáritas; el Delegado Episcopal, el Vicario de Caridad, D. Juan Raya; un Subdelegado, que será el diácono permanente José Bellido; un administrador, Javier Olmedo, y un Secretario General, puesto que ocupa, Diego Jiménez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por su parte, el que será nombrado como Director de Cáritas, Rafael Ramos Gutiérrez, ha querido, en sus primeras palabras, agradecer al Obispo que haya pensado en él para relevar a López -Sidro. “Este encargo del Obispo supone una alegría y un reto. Estoy profundamente agradecido porque este nombramiento me dará fuerza para crecer como cristiano y como persona.Es un proyecto ilusionante”. En este sentido, ha manifestado que ve a Cáritas como una familia “que camina en comunión y espero estar a la altura de Cáritas”.





Rafael Ramos Gutiérrez tiene 51 años, es Licenciado en Económicas y tiene una empresa. Casado y padre de tres hijos, lleva vinculado a Cáritas desde el año 2016, donde desempeña, como voluntario, la gerencia de la empresa de reciclaje de ropa, Recuperaciones Redoble. Es miembro de la Sagrada Familia de Burdeos y seguirá compaginando, como hasta ahora, su labor profesional con este encargo episcopal.

Los miembros del Consejo han mostrado su agradecimiento a Rafael López-Sidro por su gran entrega y compromiso con Cáritas a lo largo de estos años y han abierto sus brazos al que será, en breve, el nuevo director, deseándole que el Espíritu Santo guíe su acción dentro de esta entidad de la Iglesia en nuestra Diócesis.

Para concluir, el Obispo ha animado a todos a seguir trabajando en colaboración con el resto de la Curia por una acción sinodal y entregada al mandato evangélico.

El nombramiento de Rafael Ramos como director de Cáritas se hará efectivo aproximadamente en dos meses, una vez concluya la prórroga episcopal que hasta esa fecha tiene López-Sidro.