¿Qué pueblos y ciudades de Jaén tendrán que cerrar bares y tiendas a las 20'00 horas?

Los bares y comercios no esenciales de 37 municipios de la provincia de Jaén deberán cerrar desde este viernes a las 20,00 horas al subir el nivel de alerta en los dos distritos sanitarios a los que pertenecen, según se ha informado desde el Comité de Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Jaén. En concreto, la medida, que conlleva también limitaciones en los aforos, se aplicará a los 12 municipios que conforman el Distrito Jaén Sur, que pasa a nivel de alerta 3, grado 1, y en los 25 del Jaén Norte, que se acaba de situar en nivel de alerta 4, grado 1.









PUEBLOS CON NIVEL DE ALERTA 3 Y 4

Los municipios que conforman el distrito sanitario Jaén Sur, con nivel 3, grado 1, son: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Higuera de Calatrava, Lopera, Martos, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno y Villardompardo. En nivel 4, grado 2, por pertenecer al distrito Jaén Norte, se encuentran Aldeaquemada, Andújar, Arjona, Arjonilla, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, La Carolina, Castellar, Chiclana de Segura, Escañuela, Guarromán, Jabalquinto, Lahiguera, Linares, Marmolejo, Montizón, Navas de San Juan, Santa Elena, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Vilches y Villanueva de la Reina. Las restricciones de aforos y horarios la deberán cumplir todos los municipios de estos distritos sanitarios, independientemente de que individualmente su tasa de incidencia en los últimos 14 días pueda estar a cero, como es el caso de Villardompardo, Aldeaquemada, Arjonilla, Chiclana de Segura, Escañuela, Lahiguera y Santa Elena.

El nivel 3 de alerta, grado 1, y el nivel 4, grado 1, implican limitación horaria para establecimientos de hostelería y de comercio hasta las 20,00 horas. Ello será de aplicación general en los municipios de los distritos sanitarios incluidos en tales niveles, con las excepciones recogidas en la Orden de 8 de noviembre 2020. En dicha Orden se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del covid-19 en Andalucía, en base a la que se establecen medidas temporales y excepcionales, tanto sobre horarios, como sobre aforos, por razón de salud pública en Andalucía para la contención del covid-19. Como norma general, para los niveles 3 de alerta, se establece una limitación al 50 por ciento del aforo máximo de ceremonias civiles y religiosas y en banquetes se permiten hasta 50 personas en interior y 75 en exterior.









Límite de aforos

En el caso de la hostelería el aforo se limita al 50 por ciento en el interior, aunque en las terrazas se permita el 100%. En el nivel 4 se establece una limitación al 30 por ciento del aforo máximo de ceremonias civiles y religiosas y en banquetes se permiten hasta 30 personas en interior y 50 en exterior. En el caso de la hostelería el aforo se limita al 30 por ciento en el interior, aunque en las terrazas se permita el 75 por ciento. Los parques se mantienen abiertos, pero se cierran las zonas de juegos infantiles. Los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores: incidencia acumulada (IA) a 14 días, IA en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), porcentajes de trazabilidad, índices de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e índice de hospitalización. Son los seis parámetros que aplican todas las comunidades autónomas.

CIERRES Y RESTRICCIONES

El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Jaén ha decretado el cierre perimetral de nueve municipios, mientras que suspende toda actividad no esencial en otros diez mas, también afectados por cierre perimetral. Los municipios con cierre perimetral por superar una tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días son Alcalá la Real (709,4), Canena (551,3), Fuerte del Rey (664,2), Linares (838,7), Navas de San Juan (530), Porcuna (601), Quesada (500,4), Santisteban del Puerto (761,8) y Villarrodrigo (767,3).

Además del cierre perimetral, se suspende toda actividad no esencial por superar una tasa de incidencia del 1.000 casos por cada 100.000 habitantes durante las últimas dos semanas en Arquillos (1.277,6), Beas de Segura (2.156,9), Bedmar y Garcíez (1.215,3), Campillo de Arenas (1.142,2), Castellar (1.123,9), Castillo de Locubín (1.111,4), Frailes (1.388), Noalejo (1.242,2), Valdepeñas de Jaén (1.005,7) y Santiago Pontones (2.610,8). En estos diez municipios se procederá al cierre de la hostelería y del comercio no esencial. En una semana, el número de municipios afectados en la provincia de Jaén por cierre perimetral se mantiene en nueve, mientras que se pasan de dos a diez los afectados por el cierre de la actividad no esencial. Según se ha informado en un comunicado, la vigencia de las medidas será de siete días, desde las 0,00 horas del viernes 16 de abril tras su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).