El presidente de la Junta de Andalucía reconoce el papel de los farmacéuticos durante la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha clausurado en Jaén las VII Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, organizadas por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) y el Colegio de Farmacéuticos de Jaén, en las que más de 400 profesionales han debatido durante dos días sobre el futuro de la prestación farmacéutica y cómo esta puede evolucionar para mejorar la atención a los pacientes y otros objetivos más específicos como descongestionar la Atención Primaria, dar apoyo a los pacientes mayores y crónicos, servir de dique de contención de la vulnerabilidad, mejorar los datos e inteligencia del sistema sanitario y colaborar para una mayor integración de los diferentes niveles asistenciales a través de prácticas colaborativas.









Durante su intervención, Moreno Bonilla ha destacado el papel que ha jugado la farmacia andaluza durante la pandemia como dique de contención frente a la vulnerabilidad, su lealtad y disposición a colaborar en todos aquellos frentes en los que se le ha requerido. “Sois insustituibles” ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, que ha anunciado que no sólo se seguirán explorando todas las posibilidades de la farmacia en lo sanitario, sino también en lo socio-sanitario. De ahí que haya anunciado que la farmacia andaluza se incorporará a la estrategia frente a la soledad no deseada.



Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Mingorance, que ha agradecido las palabras de Moreno Bonilla y la receptividad de la Consejería de Salud y Familias a las propuestas de la Farmacia andaluza durante la COVID-19, ha expuesto que si algo ha aprendido el sistema sanitario durante la pandemia es que no hay que tener miedo a innovar, que se pueden hacer las cosas de forma diferente y que es posible a través del compromiso y el consenso de todas las partes.



Andalucía ha sido una de las primeras comunidades en poner en marcha la dispensación colaborativa entre farmacéuticos comunitarios y farmacéuticos de hospital para garantizar la continuidad asistencial y reducir la presencia de pacientes en hospitales durante la pandemia, en autorizar la renovación automática de los tratamientos para los pacientes crónicos desde las farmacias, la vacunación de gripe del personal de farmacias por los propios farmacéuticos o, en el momento actual, la dispensación de Paxlovid en las farmacias de Andalucía, entre otros mecanismos de respuesta a la situación creada por la pandemia.











Entrega de Premios



El presidente de la Junta de Andalucía ha entregado también el premio al Mejor Póster presentado a las Jornadas, cuya primera autora es la farmacéutica Rosario Cáceres Fernández- Bolaños. Se trata de un trabajo sobre el rol que puede jugar el farmacéutico en zonas desfavorecidas como parte del equipo motor de la acción comunitaria.

El accésit ha sido para el trabajo sobre pacientes con síntomas persistentes tras la COVID-19 que acuden a la oficina de farmacia, cuyo primer autor es el farmacéutico Juan Carlos Morales.

Igualmente, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho entrega, junto Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, de un reconocimiento a los Colegios de Farmacéuticos de Sevilla y Ceuta y al Consejo Andaluz por su colaboración con los farmacéuticos de La Palma tras la erupción del volcán.