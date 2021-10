¿Por qué los 'millennials' no cogen el teléfono?

No sé a vosotros pero a mi me pasa muy a menudo que cuando por cualquier motivo necesito hablar con mis hijas, nunca cogen el teléfono a la primera. Bueno, ni a la segunda tampoco. La excusas siempre suelen ser las mismas: “No lo he oído”, “lo tenía en silencio en la mochila” o “tenia poca cobertura”. De hecho, un estudio certifica que estas son las tres excusas por las que los millennials no cogen una llamada y por eso las evitan, convirtiéndose en lo que muchos consideran como la generación muda.

En el estudio Generation mute, millenials phone call statistics realizado a 1.200 millenials estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996, revela que recibir una llamada les resulta una intromisión en la vida cotidiana que consume mucho tiempo. Así lo consideran el 75 % de los jóvenes entrevistados. “Es una intrusión que el joven no sabe cuánto tiempo lo mantendrá ocupado y, además, tienen lapercepción de que quien llama tiene más necesidad que quien recibe la llamada”, afirma Enric Soler, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre las principales razones de los jóvenes para evitar descolgar el teléfono.





Le siguen la invitación a un evento (55 %), tener que hacer un favor (49 %) o la confrontación verbal (46 %) como las cinco excusas más usadas. “La falta de seguridad en sus habilidades comunicativas ante la conversación presencial y síncrona hace que pongan en marcha mecanismos de defensa como la evitación; si no responden, no hay oportunidad de poner a prueba ese déficit de habilidades”, advierte el psicólogo.

Más allá de la intromisión o de la falta de seguridad, lo cierto es que el 81 % de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada. «Perciben la llamada tradicional como una estrategia comunicativa arriesgada, porque en una llamada no pueden borrar las palabras pronunciadas en vivo dentro de una conversación. Esto les genera menos seguridad y confianza que, por ejemplo, emplear una nota de voz, formato que les permite repetir su alocución tantas veces como sea necesario antes de enviarla», explica Ferran Lalueza, profesor e investigador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Llamar o hacer videollamadas les genera ansiedad

Esta ansiedad se ha visto incrementada por la pandemia debido a las videollamadas. Durante el 2020 las videoconferencias diarias aumentaron un 30 % según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sensaciones de nerviosismo e inquietud, miedo a hablar durante las reuniones, cierto pánico escénico, estrés y menos productividad antes de una reunión son algunos de los factores que los expertos han bautizado como Zoom anxiety.





Los generación más pegada al móvil y la que menos interactua

Los millennials (25 a 40 años) y la generación Z (16 a 24 años) son los usuarios más intensivos del móvil y mantienen interacción constante con otras personas a través de las redes sociales y las aplicaciones, pero, paradójicamente, “han perdido el hábito de interactuar en directo”, afirma Lalueza.

Curiosamente, la generación que nació y adoptó desde la cuna el móvil inteligente es la que menos interactúa en vivo.