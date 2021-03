El PP pide que Jaén acoja una fábrica de baterias para vehículos eléctricos

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha anunciado en rueda de prensa la moción que el Partido Popular va a elevar en la celebración del próximo Pleno Ordinario municipal, que consistirá en defender la ciudad de Jaén como sede de la fábrica de baterías eléctricas anunciada por la Ministra de Industria, dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) vinculados a la industria del vehículo eléctrico. Así ha señalado que el Gobierno de España debe dar una respuesta inmediata al “gran fiasco” del COLCE, “sin pasar página, pero aprovechando las sinergias ya creadas entre las administraciones para que Jaén pueda salir adelante”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Industria “debe poner proyectos concretos para que Jaén pueda despegar a través de un plan de reindustrialización que es necesario para crear empleo y luchar contra la despoblación” ha afirmado el portavoz popular, que ha señalado el anuncio realizado por la Ministra de Industria, Reyes Maroto “que vino a Jaén con las manos vacías” de ubicar en nuestro país, al menos dos factorías que elaboren baterías para los vehículos eléctricos. Bonilla ha resaltado que en el marco de la Unión Europea “hay todo un programa” de fondos europeos para este tipo de proyectos PERTE, y que además están dotados con más de 1.200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, “ante los cuales requerimos al alcalde, Julio Millán, que cuanto antes se elabore un proyecto desde la capital para enviarlo a Madrid, exigiendo que se valore desde un punto de vista de discriminación positiva” para que estas factorías recalen en Jaén, no sólo de este proyecto concreto, sino cualquier otro relacionado con la industria de los vehículos eléctricos e híbridos.





Manuel Bonilla ha destacado que “es el momento de que Jaén levante su voz, es de justicia” y los actuales responsables del Gobierno Municipal, con Julio Millán a la cabeza, “no pueden estar durante más tiempo de perfil, están en la obligación de ofrecer esperanza y eso pasa porque de una vez por todas el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometa con Jaén, para lo que el alcalde debe poner en valor nuestra ciudad y la dignidad de los jiennenses, ya que si pronto no llegan nuevas inversiones en infraestructuras e industria, el futuro se torna muy oscuro”.

PLAN COLCE Y ACCIONES JUDICIALES

El “gran fiasco” del COLCE no puede quedarse ahí y por ello el portavoz popular ha anunciado que desde el Grupo Popular seguiremos exigiendo al alcalde “que haga valer” las distintas comunicaciones enviadas a Madrid, así como los acuerdos adoptados en el Pleno Extraordinario a solicitud del PP, donde se acordó requerir al Ministerio de Defensa la publicación de los criterios, el inicio de la tramitación de las posibles acciones legales que correspondieran, así como realizar una discriminación positiva para con Jaén. Han pasado casi dos meses desde el envío de la primera misiva el pasado 5 de febrero y el Ministerio de Defensa sigue sin dar respuesta a las múltiples solicitudes de particulares, miembros de las Cortes Generales o de las propias administraciones que avalaron el proyecto del COLCE.

Además ha pasado un mes desde la celebración del Pleno Extraordinario y no disponemos de ningún informe de la Asesoría Jurídica Municipal en virtud del cual pueda delimitar las posibles acciones legales que se podrían adoptar para defender el interés general de Jaén. “Siempre hemos defendido que es el Ayuntamiento el que debe ponerse al frente de las posibles acciones legales” por lo que desde el PP remitiremos en los próximos días una solicitud al alcalde para exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal, ya que en la actualidad “sigue de perfil. No es razonable que haya transcurrido un mes y ese informe no esté encima de la mesa”. Finalmente ha instado a Millán y al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer públicos todos los documentos e informes que se encuentren tanto en el Ayuntamiento de Jaén como en el Ministerio de Defensa cumpliendo las exigencias previstas en la LOPD, ya que la administración pública “no debe tener miedo” a la transparencia.