El peso de la deuda

La AIRef, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha reiterado su llamamiento al Gobierno para que apruebe lo antes posible una estrategia que permita reducir tanto el Déficit como la Deuda Pública ante la excesiva vulnerabilidad de las cuentas públicas.

Según sus previsiones el Déficit Presupuestario estimado para fin de año alcanzará en el 7.9% del PIB y el endeudamiento público escalará y se estancará hasta 2023 en el 120% . Conviene recordar que España finalizó 2019 con un nivel de Déficit del -2.86, y que la Deuda Pública se situó en el 95.5% del PIB, cifras que excedían ampliamente los límites de las Reglas fiscales dictadas para la Eurozona. Si ya los datos de 2019 eran totalmente divergentes la tremenda disfunción añadida causada por esta crisis pandémica ha provocado que los registros de ambas trascendentales variables hayan visto niveles dislocados a final de 2020, así el Déficit terminó en el -10.97 y la Deuda Pública en el 117.7% del PIB.

Sin embargo, a pesar de que los citados límites fiscales de la Eurozona han sido suspendidos hasta 2023, el peligro de enquistamiento de esos elevados registros actuales amenaza con condicionar el futuro y atentar muy negativamente el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo.

No parece que en el equipo económico del Gobierno cunda la inquietud que denuncia la AIReF, antes bien parece estar excesivamente confiado en salvar el tremendo deterioro de las cuentas públicas y de la actividad económica en el efecto benefactor que generarán los fondos Next Generation de los que próximamente recibirá 9.000 millones, primera entrega de los 71.604 que España debe recibir hasta 2025.

Si bien este escenario demanda efectivamente atender prioritariamente la recuperación de la economía no podemos olvidar el enorme riesgo que supone acumular estos niveles de endeudamiento para los años próximos porque, a pesar de que desde todos los organismos internacionales se anime a los gobiernos a superar los límites establecidos sin reparar en el límite de gasto y endeudamiento, una buena y prudente gobernanza exige no soslayar la tremenda carga que supone la losa de la Deuda Pública y la reducción del Déficit Fiscal hasta los límites adecuados.

Por otro lado, España no sólo se enfrenta a los problemas enunciados hasta ahora. Otros aspectos esenciales ya planteados antes del comienzo de esta nueva crisis, como el coste del alza de las pensiones, el gasto sanitario, los otros gastos sociales, junto al amenazante fantasma que está dibujando la inflación galopante de estos últimos meses, hacen mucho más compleja y complicada la superación de este difícil reto. Y, por otra parte, no deberíamos perder el horizonte de las generaciones futuras a las que de no actuar consecuentemente, dejaríamos una herencia excesivamente pesada que con toda seguridad condicionará su bienestar.