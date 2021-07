Para el 65% de los españoles es tan importante la batería del móvil, que llega incluso a generarles ansiedad

El teléfono móvil se ha convertido sin duda en un instrumento indispensable en nuestro día a día. Tanto es así, que solo el hecho de olvidarnos el teléfono en casa puede llegar a generar cierto desosiego y ansiedad en muchos usuarios. Pero ese no es el único motivo que genera ansiedad a los que no pueden vivir ni un solo momento sin su móvil, ya que quedarrse si batería en un momento clave puede llegar a desesperar a más gente de la que imaginas. La batería es un elemento absolutamente necesario, porque sin batería no hay móvil y sin móvil… parece que no podemos vivir, como así lo demuestra un estudio realizado por OPPO España a 1556 españoles a través de la plataforma Toluna Start.

El estudio arroja que para el 65% de los españoles es muy importante la batería del móvil llegando incluso a generarles ansiedad si baja demasiado y están fuera de casa. Únicamente al 5% de la población le da igual, declaran que, si se le apaga el móvil fuera de casa, mejor que mejor. Al 30% restante, solo le importa "si está esperando una llamada o ha pedido un taxi".

A la mitad de los españoles no le gusta quedarse con menos del 20% de batería, más de un tercio únicamente lo enchufa cuando el móvil avisa de batería baja, el 10% cuando la batería está sobre el 5%, el 3% apura hasta el final y solo el 1% lo carga cuando se apaga. Y el otro 1% restante dice no prestarle atención al estado de la batería porque su móvil tiene carga ultrarrápida y no le preocupa.





El estudio realizado por OPPO España, también desvela que solemos salir de casa con el móvil cargado al 100%, sobre todo cuando sabemos que vamos a pasar el día fuera, si bien, miles de usuarios lleva siempre un cargador consigo para enchufarlo donde y cuando puedan, o bien llevan una batería externa. Otros utilizan técnicas como activar el modo ahorro de energía, llevar otros dispositivos que le permiten la carga reversible, y algunos, los menos, que ponen su móvil en modo avión, pero eso si, solo a ratos

El 23% de los españoles lleva siempre un cargador en el bolso o mochila y el 34% en el coche. Son más mujeres las que lo llevan consigo y más hombres los que lo llevan en el coche. El 25% tiene cargador en el trabajo y el 91% en casa.

Resumiendo: que, la mayoría de los españoles, no podemos vivir sin él y mucho menos sin su batería a tope de carga.

