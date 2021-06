Otro alcalde que se va. Manuel Vallejo deja la alcaldía de Quesada por jubilación

El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, anuncia que deja el cargo como regidor del municipio para jubilarse, tras más de 24 años al frente de la corporación municipal. La renuncia se cursará de manera oficial el próximo 26 de junio, en una sesión plenaria extraordinaria convocada para tal fin. El actual teniente alcalde, José Luis Vilches, será el candidato propuesto como su sucesor.

Vallejo explica que se trata de una decisión personal muy meditada en la que lleva pensando muchos meses. “Apartarme del cargo coincide con mi jubilación pero, en realidad, la idea de retirarme viene de atrás. Llevo media vida dando el 120% de mí por Quesada y los quesadeños, pero esta dichosa pandemia, sobrevenida para todos, me ha dejado exhausto. Ha sido el punto de inflexión que me ha hecho plantearme dejar la Alcaldía definitivamente. Ahora toca tomarme la vida con calma y disfrutar un poco de la familia y de las cosas que no he podido hacer estos años", agrega.









El alcalde apunta que lleva preparando su salida desde hace varias semanas y confía en que el consistorio siga funcionando tan bien como hasta ahora. “Hemos realizado labores de coordinación entre los concejales para facilitar el cambio. Además, uno de los mayores pilares del día a día de un Ayuntamiento recae en sus trabajadores y en Quesada hacen muy bien su trabajo”, expresa.

Vallejo hace un balance muy positivo de sus años dedicados a la política y se muestra satisfecho con la gestión municipal realizada en la que se ha avanzado mucho en la mejora de la situación económica general del municipio. Por un lado, se ha reducido la presión fiscal y económica sobre los vecinos a través de un ambicioso plan extraordinario para la recuperación económica y social tras la crisis de la Covid19 al que se ha destinado solo en 2021 cerca de 2 millones de euros. Por otro lado, Vallejo pone el foco en la buena salud de la economía del consistorio, con un superávit en 2019 de 444.000 euros y una deuda de apenas el 26%.

El regidor hace hincapié también en todos los servicios e infraestructuras que hoy día son una realidad en el municipio. “Me siento muy orgulloso de cómo se ha transformado Quesada y sus aldeas en todos estos años”, dice. En este sentido, ha recordado proyectos como el puente sobre el río Guadiana en Collejares, la ITV, el campo de fútbol, el Museo Zabaleta o el arreglo de calles tanto de Quesada como en las aldeas.

A esto se suma la mejora del funcionamiento de los servicios sociales, el impulso a la cultura y el deporte local y la gran implicación y colaboración con la comunidad educativa. Así, remarca que "han sido 30 años dedicados a la política, 24 como alcalde y 6 como concejal, con una gran satisfacción, con muchas cosas que se lograron conseguir y con otras que quedan pendientes", entre las que ha destacado el proyecto de la travesía de Quesada. "He de decir también que he vivido al frente de la Alcaldía momentos difíciles y muy duros como la plaga de larvas en el abastecimiento de agua, la construcción ilegal de edificaciones en el campo, varios incendios o la crisis económica de 2008, además de la actual crisis sanitaria", lamenta Vallejo.

Respecto a la persona que lo sustituirá en el cargo, José Luis Vílchez, le ha querido trasladar "mucha suerte", porque "lo va a hacer perfectamente, con un equipo solvente y muy preparado que tiene una hoja de ruta muy clara para Quesada". Igualmente, le ha pedido que ejerza “con honradez, humildad y dedicación plena” y que siga luchando “para que Quesada no pierda oportunidades”.

Currículum

Manuel Vallejo Laso nació en Quesada en 1956. Estudió EGB y Bachillerato en Quesada; COU en Cazorla y Magisterio en Jaén. Con una marcada vocación de servicio, su trayectoria ha estado siempre vinculada al Ayuntamiento de Quesada en el que ha desempeñado distintos cargos relacionados con la gestión cultural como responsable de la Casa de la Cultura o director del Museo Zabaleta. Su relación con la política comenzó en 1987 cuando ejerció de concejal de Cultura hasta 1993. Después fue alcalde desde 1993 a 1995 y desde 1999 hasta la fecha, siendo el alcalde, elegido democráticamente, que más tiempo lleva en el cargo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado