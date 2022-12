La ONCE reparte 350.000 euros entre 10 vecinos del centro histórico de Úbeda

El sorteo de la ONCE de este 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, patrona de la ONCE y de las personas ciegas, ha dejado una parte de su fortuna en Úbeda, donde Antonio Sola vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros, repartiendo así 350.000 euros.

Sola, que es afiliado a la ONCE con sordoceguera y vendedor desde 2002, tiene su punto de venta ubicado en la Plaza de Andalucía, en pleno centro histórico de Úbeda, donde hace solo tres meses, el pasado 16 de septiembre, repartió otros 250.000 euros, en esa ocasión, con el Cuponazo de la ONCE. “No he pegado ojo en casi toda la noche, porque, no por dar el premio dos veces tan seguidas, no se siente la misma sensación de alegría y nerviosismo”, decía esta mañana entre las primeras felicitaciones de sus clientes y vecinos. “La otra vez lo di en vísperas de la Feria de San Miguel de Úbeda, y ahora en vísperas de Navidad, parece que cuando se acerca una fiesta damos algún premiecillo”, añade. “Estoy muy orgulloso de mi trabajo, el simple hecho de verle de la gente la cara cuando le das un premio es muy satisfactorio y si se lo das a gente que lo necesita, más todavía”, subraya.

El sorteo de este 13 de diciembre, el día en el que la ONCE cumplía 84 años, invitaba a toda la sociedad a unirse a la ‘Generación Inclusión’, la generación más inclusiva de la historia, que hemos impulsado entre todos y todas, y ha llevado el resto de premios a Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.