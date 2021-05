La obra pública baja un 8,5% en Jaén en 2020 y vuelve a situarse en la cola de Andalucía en inversión

La asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, CEACOP, sitúa en 122,5 millones de euros la inversión en obra pública registrada en Jaén en 2020, cifra que representa un 8,5% menos respecto al ejercicio anterior. Según su informe anual de adjudicaciones, Jaén es la segunda provincia que menos fondos ha logrado para infraestructuras, con un 7,1% del total. Huelva es la que peor comportamiento ha tenido en este sentido, al copar únicamente el 6% de los recursos.





La lista la lideran Sevilla (24,7%) y Málaga (21,5%), seguidas de Cádiz (12,4%), Almería (9,6%), Córdoba (8,8%) y Granada (8,7%).Pero, además, Jaén está entre las cuatro que registran una evolución negativa en el año Covid, si bien, un retroceso por debajo del que ha experimentado la comunidad en su conjunto (?14%), como consecuencia del varapalo del Gobierno central, quien ha reducido un 63,6% la inversión. Concretamente, la obra pública en la provincia de Jaén ha disminuido un 8,5%, como consecuencia de la menor actividad de las Diputaciones, que han adjudicado 23,2 millones (46% menos) y la Junta de Andalucía, cuya inversión ha caído un 18% hasta los 43,7 millones.

El Gobierno central la ha incrementado de forma notable, con un alza del 148% y 31,3 millones, mientras que las universidades también han elevado el gasto un 5% hasta los 2,1 millones.Esto se contrapone con lo sucedido a nivel autonómico, donde son los consistorios los entes más inversores, que en 2020 desbancaron al tradicional que suele ser el Ejecutivo español.





Los ayuntamientos jiennenses se posicionan como los menos activos de Andalucía. Los cuatro ayuntamientos que más recursos desembolsaron fueron Úbeda, con 2,8 millones; Jaén con 1,5 millones;Alcalá la Real con 1,2 millones; y La Carolina, con 1,1 millones. Estos copan el 30% de las actuaciones de la provincia.Como principales actuaciones destacan las obras de restauración y consolidación de la Muralla de la Puerta Nueva en el Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real dentro del programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, con un presupuesto de 1,1 millones. Así como el mantenimiento integral de instalaciones y de los elementos constructivos de los edificios de mercados de minoristas y mayoristas de Jaén, por 959.802 euros (contrato que tiene una duración de tres años).

En cuanto a la Junta de Andalucía, las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (11,7 millones) y de Salud (11,7 millones) son las más inversoras de la provincia, seguidas de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio (10,8 millones) y Educación y Deporte (8,6 millones). Los mayores proyectos adjudicados son las agrupaciones de vertidos y EDAR en los municipios de Porcuna, por 6,4 millones y Guarromán, por 3,3 millones y el nuevo edificio del conservatorio superior de música de Jaén, por 5,3 millones.Por su lado, el Gobierno central alcanza una inversión de 31,3 millones, de los que 12,9 millones corresponden al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; 7,2 millones al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; 5,8 millones al de Interior y 2,6 a Cultura y Deporte.

Los principales contratos han sido para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector J?02, por 9,1 millones (contrato a tres años); el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las presas de titularidad estatal (5,7 millones), contrato a ejecutar en 36 meses; y la mejora de la ETAP y renovación del resto de la Red de Abastecimiento en Alta del Condado (6,4 millones).Por su lado, la Diputación de Jaén es la segunda más inversora de la comunidad, al adjudicar 23 millones en obra pública, únicamente por detrás de Almería que ocupa la primera posición. Si bien, el desembolso desciende prácticamente a la mitad respecto a 2019. Destacan las obras de rehabilitación de la segunda planta del edificio Soproarga en Jaén (1,13 millones) y la clausura y sellado del vertedero de residuos de la construcción y demolición del Guadiel (Linares) (835.501 euros).Desde CEACOP se lamenta el agravio comparativo, en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras respecto al resto de Andalucía y que Jaén vuelva a ocupar un año más las últimas posiciones en el reparto presupuestario.

Cuota de empresas andaluzas

CEACOP defiende la “necesaria y vital” participación de empresas andaluzas en las obras de la comunidad, como una vía para apoyar a los emprendedores locales y el empleo. En este sentido, cabe destacar que Jaén es de las provincias que más apuesta por el tejido empresarial andaluz, pues el 66,3% del importe de los proyectos corresponde a empresas autonómicas (54% en el conjunto de la comunidad). Los ayuntamientos jiennenses son los que presentan una cuota más alta de contratos a compañías de la región, con el 86,7%, frente al 63% que alcanza en la región. En tanto, la Junta de Andalucía ha adjudicado un 68,4% a firmas de la comunidad (51,9% en Andalucía) y el Gobierno central el 36% (31,5% a nivel autonómico).

Sector prioritario

En la comunidad, las adjudicaciones se sitúan en 1.723 millones , según el informe anual elaborado por CEACOP, que denuncia la ralentización de este sec tor, que se mantenía en tendencia positiva desde 2016, año en el que tocó fondo. CEACOP destaca que la construcci ón es prácticamente el único ám bito productivo donde no ha aumentado el paro, lo que demuestra su solidez a la hora de soportar las secuelas de la pandemia. El sect or continuó su actividad reforz ando las medidas de seguridad y adaptándose a las circunstancias derivadas del COVI D? 19, manteniéndose como zona segura. Cabe recordar, además, que la inversión en obra pública se trad uce en que, por cada millón de euros invertido, se crean 15 empleos directos y hasta 30 indirectos. Y que, por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a la administración vía impuestos, seguros sociales y tasas. Los recursos destinados a infraestructuras es inversión productiva porque crea empleo, genera actividad y es tractor de otros sectores económicos. Ana Chocano, presidente de CEACOP, destaca que, “afortunadament e, en estos momentos, en los que otras actividades están bajo mínimos, esta mos demostrando que somos un pilar fuerte de la econo mía andaluza, necesario para q ue otros muchos sectores continúen su marcha y arrastrando a una fuerte industr ia auxiliar”. En cuanto al volumen de inversión, señala que está muy alejado de los 2.800 millones que CEACOP estima como inversión mínima en Andalucía para que e sta actividad contribuya de forma decisiva a l a recuperación de la riqueza de la región en términos de PIB y empleo. “La construcción e s parte de la solución, porque no se puede obviar a un sector esencial, capaz de resisti r los embates de una pandemia sin elevar el paro”, concluye la presidente de CE