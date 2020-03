El Obispo de Jaén recomienda el aplazamiento de las comuniones y confirmaciones

El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, escribía hace unos días una misiva a todos los párrocos de la Diócesis. En ella trataba, en entre otros asuntos, la celebración de las confirmaciones y comuniones. Así, Don Amadeo señalaba en la carta que “es evidente que no se podrán celebrar hasta que no estemos todos convencidos de que no serán una fuente de contagio”. Y continuaba añadiendo: “a día de hoy, que no hemos llegado aún al pico del desarrollo de la enfermedad, cuando todos estamos preocupados y doloridos por los enfermos y los muertos, a la vez que muy emocionados y agradecidos por el esfuerzo de los sanitarios, lo más conveniente, sensato y solidario es que todos permanezcamos unidos, pendientes de lo esencial que es la lucha contra el virus. Cuando haya más luz y el horizonte se aclare diremos entonces lo que tenemos qué hacer y cuándo lo haremos”.

Don Amadeo, además, pide a los sacerdotes que no se adelanten y caminen unidos y en comunión. “Cuando nuestras autoridades sanitarias nos den previsiones seguras nosotros tomaremos, en común, decisiones de fechas para las primeras comuniones y confirmaciones, que en el mejor de los casos no se podrán celebrara antes del otoño y esto ya es una fecha. Naturalmente estaremos atentos a lo que permitan las autoridades sanitarias. Sigamos encomendando al Señor que nos permita recuperar la vida normal para entonces”, subrayaba.

En la misma carta, recomendaba “encarecidamente” a los párrocos que “se supriman todos los actos religiosos públicos, como romerías, fiestas patronales, procesiones hasta que no haya garantías totales de que el peligro ha pasado”, a lo que añade, “no hay nada más importante en estos momentos para todos nosotros que la defensa de la salud y de la vida”.