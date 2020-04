Monseñor Ramón del Hoyo López, Obispo emérito de Jaén, ingresado en Burgos por coronavirus

El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, ha informado a los sacerdotes diocesanos que nuestro Obispo emérito, Don Ramón del Hoyo López, se encuentra ingresado a causa de Coronavirus, en Burgos. Lo ha hecho esta misma mañana a través de este comunicado en el que pedía, además, una oración por él:

Queridos hermanos sacerdotes:

Tengo que comunicaros, con gran pesar, que nuestro querido Obispo emérito, Don Ramón del Hoyo, se encuentra hospitalizado en Burgos, víctima del Coronavirus. Ayer tarde me comunicó que había dado positivo en el test y que estaba diagnosticado de neumonía. Hemos quedado en mantener comunicación mientras él pueda. No obstante, ya estamos al habla con la Diócesis de Burgos, con su familia y con los capellanes del Hospital, para que estén atentos y no le falte de nada.

Os ruego a todos que elevéis oraciones por nuestro muy querido Don Ramón. Pedid a los fieles que recen también por él. Ya iremos comunicando todo lo que vayamos sabiendo de su evolución.

Con todo mi afecto.

+ Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén