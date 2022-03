Moda-Re de Cáritas recicló en Jaén casi 1 millón de kilos de ropa en 2021

Una segunda oportunidad para más de 902.000 kilos de ropa. Moda re-, la apuesta de economía circular de Cáritas, gestionada en la provincia de Jaén por Recuperaciones Redoble, empresa de Cáritas Diocesana de Jaén, hace balance de 2021. El total de lo recogido en los 126 contenedores con que cuenta repartidos por más de medio centenar de municipios jiennenses ascendió a 902.570 kilos de ropa usada. Una iniciativa que, a su vez, posibilita el mantenimiento de 11 puestos de trabajo, de los que 8 son de inserción, es decir, una oportunidad laboral para personas en riesgo o en situación de exclusión social.









En España, a través de una red de 6.509 contenedores, Moda re- recogió 40.853.255 kilos de textilusado en el 2021, una cifra que representa más del 40% del total recogido en España y que hapermitido recuperar los niveles de recogida previos al inicio de la pandemia. Estos datos conviertena Moda re- no solo en el mayor operador de España, si no en uno de los principales de todo el surde Europa.Se prevé que tanto la aplicación de una nueva normativa relativa a residuos, como el aumento dela concienciación ciudadana hará crecer las cifras de recogida, por lo que Moda re-, continuandocon su objetivo de dar el mejor tratamiento a la ropa usada para su reutilización y reciclaje se estáadaptando a las nuevas necesidades con una ampliación de su flota de recogidas, introduciendo lasensorización en todas las fases del proceso y liderando junto a los más importantes fabricantesespañoles el proceso de reciclaje de la ropa que no puede ser reutilizada a nuevas fibras.

La consolidación del proyecto ha permitido a lo largo del año 2021 abrir 28 nuevas tiendas Moda re-, una de ellas en Linares, y 9 nuevos córneres en los hipermercados Alcampo, cerrando el año con un total de 160 puntos de venta sociales y solidarios —118 espacios Moda re- y 42 “espacios con Corazón”—. Hoy las tiendas Moda re- tienen presencia en 79 ciudades y en la casi totalidad de Comunidades Autónomas. En Jaén, dispone de tiendas en la capital, Úbeda y Linares.

A lo largo del año 2021, miles de personas sin recursos han adquirido en las tiendas Moda re- de una manera totalmente normalizada y sin ningún coste por su parte 209.000 prendas, a las que se tendrían que añadir los centenares de miles de prendas donadas a través de la red de roperos de Cáritas.









Impacto sociolaboral

La prioridad de Moda re- es situar a la persona en el centro de su actividad a través de la generación del mayor número posible de puestos de trabajo de inserción y de una entrega social dignificada. Así, las cifras del proyecto desvelan que durante el 2021, se alcanzó la cifra de 1.136 puestos de trabajo, de los cuales 603 estaban ocupados por mujeres y el 48% del total de puestos estaba reservado a personas en situación o riesgo de exclusión social. Estos itinerarios sociolaborales permiten a la persona adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para poder dar el salto al mundo laboral normalizado tras terminar su periodo de inserción en Moda re- —más del 60% acceden posteriormente a un empleo—. Por lo que se refiere a este aspecto y para asegurar el éxito de sus participantes, Moda re- invirtió el pasado año más de 50.000 horas en formación y acompañamiento individualizado para este colectivo.

El destino de lo recogido

Moda re- está profundamente comprometida con la transformación sostenible y ecológica denuestra sociedad, es por ello por lo que el 100% del residuo textil recogido se aprovecha,consiguiendo el objetivo de vertido cero —nada se deposita en vertederos—. En 2021, el 63,33%de las prendas clasificadas en las plantas integrales situadas en Barcelona, Bilbao y Valencia, hansido reutilizadas. Una parte de ellas son donadas y puestas a la venta en nuestras tiendas Modare- con el fin de alargar su vida útil y así evitar la sobreproducción y el consumo de nuevos tejidos.También hay otra parte que se destina a reutilización en otros países.









Para ello la cooperativa participa, entre otros proyectos, en TESS (Textiles with Ethical Sustainability and Solidarity), la entidad sin ánimo de lucro creada en 2016 con la visión de buscar la mejor salida ética para la reutilización internacional de los productos textiles. El año 2021, ha representado un paso importante en la apuesta de Moda re- por el reciclaje de alto valor añadido, ya que la puesta en marcha del sistema FIBERSORT, de clasificación de prendas por composiciones, ha permitido que Moda re- en alianza con los grandes operadores del sector a la cabeza de la innovación en este sector.

Sobre Moda re-

Moda re- es la Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas, que enmarcada dentro de la Economía Social y Solidaria, se dedica a la gestión del círculo completo de la ropa usada: recogida, reutilización, reciclaje, donación y venta. La entidad está formada por 82 socios —42 entidades de la economía social y 40 Cáritas Diocesanas de toda España—, quienes gestionan a nivel territorial el residuo textil. El esfuerzo conjunto hace posible que Moda re- sea uno de los proyectos de reutilización y preparación para el reciclaje con mayor proyección a nivel europeo.

Este proyecto textil se basa en una economía circular que genera un triple impacto:

• Impacto socio laboral, con la creación de puestos de trabajo sostenibles, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión.

• Impacto medioambiental, dando a la ropa recogida el mejor tratamiento posible, respetando la jerarquía de residuos.

• Impacto social, con la dignificación de la entrega social mediante la creciente utilizaciónde las tiendas Moda re-, para esta finalidad.