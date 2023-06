Millán se ofrece a votar al candidato de Jaén Merece Más para que el PP "no vuelva a gobernar"

"Sí, podríamos votarlo para que antes de que llegue el Partido Popular, nosotros podríamos votar a Jaén Merece Más. Tienen la oferta sobre la mesa, le retamos a que si nuestra oferta no es suficientemente buena, que asuman ellos la responsabilidad y para evitar que vuelva el PP, asuman la acción de gobierno y pasen de las palabras de Facebook a los hechos", ha dicho Millán en declaraciones a los periodistas.



Fue este lunes cuando Millán brindó la entrada en el gobierno a los tres concejales de JM+, con una tenencia de Alcaldía y la propia Alcaldía en el último año de Gobierno municipal para el cabeza de cartel de JM+, Manuel Carlos Vallejo, además de una batería de 40 medidas y proyectos "claves" para el futuro de la ciudad de Jaén.



El candidato socialista ha apuntado que a día de hoy siguen sin obtener respuesta de JM+ a su propuesta, al tiempo que les consta que están negociando con el PP, de ahí que Millán haya optado por lanzar un órdago a la formación que en su debut en unas municipales ha logrado tres ediles que son la llave de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén puesto PSOE como fuerza más votada y PP han empatado a once concejales y Vox ha obtenido dos, mientras que la mayoría absoluta en el consistorio jiennense pasa por 14 apoyos.



"Si no consideran suficientemente buena la oferta que le hicimos, y el trabajo a lo largo de estos cuatro años este equipo de gobierno, saben que cuentan con la posibilidad de que el PSOE les vote para que no entre el PP a gobernar la ciudad de Jaén", ha dicho Millán.



Millán ha incidido en que el primer objetivo del PSOE como fuerza más votada era la de mantener el gobierno de la ciudad, pero había otro segundo objetivo que es que "no vuelva a gobernar el partido que trajo a Jaén la corrupción, el abandono, la desidia y que la mayoría de los jiennenses hemos vivido, hemos padecido y conocemos muy bien", en alusión directa al PP.



Ha manifestado que como socialistas tienen la responsabilidad y "también la tienen Jaén Merece Más" de que "si no le ha parecido suficientemente buena nuestra propuesta, las demandadas y 40 proyectos para la ciudad, lo que sí volvemos a reiterar es que será porque entienden que ellos pueden hacerlo mejor".



Y es por eso por lo que Millán, a dos días del pleno de constitución del Ayuntamiento, ha señalado que "es el momento de pasar a la acción y que tomen las riendas, se pongan a trabajar y para evitar que vuelva un gobierno del PP a la ciudad ya saben que tienen esta oferta del PSOE", que es la de que se hagan con la Alcaldía de Jaén.



De esta forma, si el PSOE da sus once votos a Manuel Carlos Vallejo, a JM+ solo le quedan las opciones de votarse a sí mismos y por tanto Millán seguiría de alcalde por encabezar la lista más votada, o rechazar esos votos que le dan la Alcaldía y la posibilidad de gobernar y dar sus tres apoyos al candidato del PP, Agustín González, que sí alcanzaría la mayoría absoluta.



Además, de plantear este cordón sanitario al PP, Millán ha pedido a JM+ que "por respeto" a sus votantes, a los del PSOE y a los del PP informen sobre las negociaciones que están manteniendo con el PP, porque con el PSOE, ahora mismo, no hay abierto ningún tipo de diálogo.