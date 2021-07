Mariola Aranda se convierte en nueva presidenta local del Partido Popular de Linares

Mariola Aranda ha sido elegida, con el 90% de los votos emitidos, presidenta local del Partido Popular de Linares, cogiendo el testigo de la presidenta saliente, Ángeles Isacde quien todos han coincidido en destacar “su elegancia y su generosidad para dar un paso al lado”. Así lo ha referido el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez que ha puesto en valor el carácter entusiasta y optimista de Isac al tiempo que ha afirmado que Mariola Aranda reúne cada uno de los tres valores que para él son tan importantes, el trabajo, el esfuerzo y el corazón. Por su parte, la secretaria general del PP jiennense, Elena González ha afirmado que personas como Isac y Aranda son las que “nos hacen sentirnos tan orgullosos de pertenecer al Partido Popular, personas trabajadoras que recogen en sí mismas la fuerza y el compromiso de los que entran y el esfuerzo y la gestión de los que ceden espacio para que la ilusión de todos siga viva”.

Ángeles Isac ha aseverado que “esto no es un adiós porque yo no me voy solo doy un paso al lado pero siempre estaré a la disposición de mi partido”. Además “aunque queda mucho trabajo por hacer en Linares con dos años de legislatura en el Ayuntamiento en el que debemos seguir cumpliendo con nuestros compromisos electorales”. Ha afirmado que todo el esfuerzo, el compromiso y el empeño puesto al frente de la presidencia del Partido Popular de Linares ha merecido la pena porque “cogimos un partido prácticamente inexistentes y hoy estamos en el Gobierno municipal habiendo cumplido ya el 70% de nuestro programa electoral”. Isac se ha puesto a disposición de la nueva presidenta local, “aquí me tienes para lo que necesites, asumes un reto apasionante, difícil, que supone sacrificios pero que sin duda merece la pena”.









Mariola Aranda ha recogido el testigo de Isac a quien ha agradecido su generosidad y le ha recordado que sigue siendo “una pieza clave” pues el objetivo de la ejecutiva entrante es “ponernos ya a trabajar de cara a las elecciones municipales que se celebrarán dentro de dos años”. El PP de Linares tiene un reto que cumplir y “en eso vamos a trabajar, en lograr la alcaldía en solitario”. Para ello ha aseverado que “no dejaré a nadie atrás, quiero unión, que trabajemos todos unidos, recuperar a todos los que por algún motivo perdieron la ilusión y la confianza del PP y que vuelvan a sentir que el Partido Popular de Linares es su casa”. Para ello Aranda ha nombrado secretaria general a María Auxiliadora del Olmo. Y ha nombrado como vocales a Juan Bautista, Mercedes Triviño, Lina Pérez, José Antonio Ramiro, Pilar Tapia, Lorena García, Martín de la Torre, María Antonia Martínez, Belén Sánchez, Alfonso de la Torre, Lourdes Mota, Lola Vicent, Susana Ferrer, Francisco Posadas, Gema García y Ernesto Rodríguez. También formarán parte del Comité Ejecutivo los concejales del Grupo Municipal Popular, Ángeles Isac, Enrique Mendoza, Daniel Moreno y José Luis Roldán, así como la diputada autonómica, Ángela Hidalgo. “Todavía no está cerrado totalmente el equipo y en los próximos días nombraremos las vicesecretarías”.

El cambio a nivel regional ha creado una ilusión generalizada en Andalucía, y ese sentimiento “nos reforzará en Linares pues siempre que hay un cambio surge una nueva ilusión”. Además ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno con la ciudad de las minas con un despliegue de consejeros “volcados con nuestra ciudad sin precedentes, incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía ha dado la cara en Linares en los tiempos más difíciles”. El equipo que hoy se forma en el PP de Linares sabrá “coger el testigo, sabrá volcarse con la ciudad, sabrá escuchar, sabrá trabajar, pondremos esfuerzo y corazón y si en un municipio como la Estación Linares-Baeza hemos logrado el Ayuntamiento, Linares no será diferente y desde aquí colaboraremos, obteniendo la alcaldía, para que a nivel provincial consigamos la Diputación provincial de Jaén”.

El Congreso local de Linares ha contado con la presencia, entre otros, de Catalina García, Maribel Lozano y Toni Martín. El vicesecretario general regional del PP andaluz ha felicitado a la nueva presidenta del PP de Linares, y ha agradecido el trabajo a la presidenta saliente, al tiempo que ha animado al partido en la provincia a seguir trabajando para lograr también la Alcaldía de la capital y la Presidencia de la Diputación Provincial tras cuarenta años de presidentes socialistas en la institución provincial, “para lograr que Jaén por fin mire al futuro”.

En clave regional, Martín ha emplazado hoy al candidato del PSOE-A Juan Espadas, a “decidir si sigue siendo el recluta que se pone firme ante los ataques de Pedro Sánchez, o se pone de parte de los intereses de los andaluces arrimando el hombro al del gobierno de Juanma Moreno”.

En su intervención en la clausura del congreso del PP de Linares, Martín ha subrayado que el candidato socialista tiene una “oportunidad de oro” para demostrar su apoyo a los andaluces en algunos asuntos cruciales para la comunidad como la reforma del sistema de financiación autonómica, “porque el actual nos hace perder miles de millones”; el reparto del dinero que viene de Europa, “para que no se castigue a Andalucía por no tener un gobierno del PSOE”; o para exigir al Ministerio de Agricultura “un marco nacional de la PAC que beneficie a Andalucía y reconozca el peso de nuestra agricultura y ganadería”.

Ha puesto en entredicho la “novedad” de la elección de Espadas al frente del PSOE-A cuando “lleva 30 años montado en un coche oficial”. “El PSOE de ahora es el de siempre, el mismo perro con distinto collar”, ironizó. Dijo que lo que quieren los andaluces es “un gobierno que le solucione los problemas”, y, en esta línea, repasó algunos de los logros del gobierno del cambio en Andalucía, como el buen comportamiento de los datos de empleo y de crecimiento económico en la coyuntura actual de la pandemia, en comparación con la media de España Así, aseguró que “Andalucía va a ser el motor económico de España porque Juanma Moreno ha prendido la mecha y el cambio en Andalucía no hay quien lo pare”.

Además, recordó que el presidente de la Junta “se ha puesto el primero a luchar contra la pandemia y ha dado la cara todos los días”, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tenido la “vergüenza política” al “utilizar la pandemia en beneficio propio” y “ponerse de canto para culpar a las comunidades autónomas de lo que ocurra”. En este sentido, ha reprochado a Sánchez la “barbaridad de retirar la obligatoriedad de usar las mascarillas para tapar la barbaridad de los indultos” a los presos del procés?, “utilizando la salud de los españoles en beneficio propio”, concluyó.

