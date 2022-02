La madre de la niña asesinada: "no sólo la ha matado a ella, nos ha matado también a mí y a su hermano"

"Quiero para mi niña la justicia, para Khawlita. No solo la ha matado a ella, nos ha matado también a mí y a su hermano porque nosotros somos tres de familia", ha dicho la madre al término de la manifestación convocada por la Federación de Mujeres Creciendo Unidas.

Hakima ha dado las gracias por todo el apoyo recibido tanto del Ayuntamiento de Alcalá la Real, como por parte de la Guardia Civil y de la propia ciudadanía. "Muchísimas gracias a todos los que me acompañan en este dolor que tengo", ha dicho la mujer.

"Me ha quitado el corazón y me ha quitado el futuro y el de una niña porque una niña que tiene 14 años no puede morir así", ha dicho la madre, al tiempo que ha mostrado su confianza en la justicia española, una justicia a la que el entorno de la madre ya está reclamando la prisión permanente revisable para el autor confeso.

Antes de la manifestación, la madre de la menor había estado en los juzgados de Alcalá la Real donde sobre las 9,30 horas ha llegado el presunto autor del crimen. El joven, que ha pasado los dos últimos días en la Comandancia de Jaén, ha llegado custodiado por los agentes y con capucha de la sudadera puesta para intentar ocultar su rostro.

A las puertas del juzgado se han dado cita un grupo de personas que ha pedido también justicia para la menor fallecida. La titular del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Alcalá la Real ha citado a declarar a amigas de la víctima. El autor confeso será el último en prestar declaración.

El cuerpo de la menor fue localizado sin vida en el entorno de las ruinas de la iglesia de Santo Domingo, en el recinto de la Fortaleza de la Mota, después de que el presunto autor del crimen llamara al 112 a las 21,36 horas del martes para decir que había matado a una mujer.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como de la Policía Local y Bomberos. El joven en ningún momento colaboró a la hora de indicar dónde estaba el cuerpo de la menor.

Finalmente y tras varias batidas, encontraron el cadáver, que fue localizado sin ropa en un lugar de difícil acceso. En la primera inspección ocular los agentes confirmaron que no había heridas de arma blanca ni de disparos. Posteriormente, la autopsia señaló la asfixia como causa del fallecimiento.

Durante el tiempo en el que ha estado detenido por la Guardia Civil, el presunto autor no ha colaborado ni ha prestado declaración ante los agentes encargados de la investigación por lo que habrá que esperar a ver si accede a declarar ante la jueza.