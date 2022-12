Los tres ediles no adscritos renuncian a sus actas ante la retirada de las demandas por el Colce

Los tres ediles no adscritos en el Ayuntamiento de Jaén han presentado la renuncia a sus actas después de que el alcalde, Julio Millan (PSOE), haya comunicado la retirada de las dos demandas contecioso administrativas que se habían presentado ante la Audiencia Nacional cuando el Ministerio de Defensa excluyó la candidatura de la capital jiennense para albergar el Colce y optó por la ciudad de Córdoba.

Los tres ediles que accedieron al Ayuntamiento en la candidatura de Ciudadanos abandonaron el gobierno local en junio de 2021 dejando al PSOE en minoría y con el único apoyo de una concejala de Cs, María Orozco, que a día de hoy sigue formando parte del gobierno de coalición. Su salida conllevó también su expulsión de las filas formación naranja.









En una rueda de prensa, la que fuera cabeza de lista por Cs en las elecciones municipales de 2018, María Cantos, ha dicho no querer formar parte de "un Ayuntamiento que retira esas demandas a cambio de nada" por un "simple anuncio" de que la ciudad va a albergar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

"Hace año y medio salimos del equipo de gobierno ante la falta de coraje demostrada por el alcalde frente al Gobierno de España y frente su propio partido por el incumplimiento del Ministro de Defensa respecto al plan Colce", ha dicho Cantos que ha comparecido acompañada por los otros dos ediles no adscritos, Bruno García y Miguel Castro.

Ha apuntando que este último año y medio han "aguantado carros y carretas" porque confiaban "en que la justicia se pronunciara por el atropello cometido con la ciudad de Jaén". Sin embargo, el anuncio del alcalde a retirar las demandas interpuestas desde el Ayuntamiento ante las protestas generalizadas de la ciudadanía cuando la ciudad se quedó sin el Colce les ha llevado a presentar su renuncia.

"No queremos formar parte de un Ayuntamiento que retira estas demandas, no queremos ser partícipe de este circo y de la retirada de las demandas a cambio de nada", ha señalado Cantos, al tiempo que ha apuntado que el protocolo de intenciones suscrito con el Ministerio de España para albergar el Cetedex es "un mero protocolo de intenciones", que "no es jurídicamente vinculante" y que carece de plazos y de compromiso inversor por parte del Gobierno de España.

Ha hecho hincapié en que las demandas interpuestas en su día fueron para "defender los intereses de la ciudad de Jaén" y no para "la confrontación política". Por eso, cuando el alcalde ha comunicado su retirada, han acordado renunciar a sus actas. "Siempre nos hemos puesto del lado de la ciudad de Jaén y en la defensa de sus intereses. Me daría vergüenza formar parte de un Ayuntamiento que traiciona a los jiennenses de esta manera a cambio de un compromiso que no existe".

Las tres personas que sustituyan a los concejales dimitidos deberán salir de la candidatura con la que Ciudadanos concurrió a las municipales de 2018, mientras que Cantos, García y Castro no han cerrado la puerta a concurrir a los comicios locales de mayo de 2023 con un proyecto propio.