Los seis concejales del PP abandonan el grupo municipal en Los Villares

Los seis concejales del PP del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén) se han pasado al grupo de ediles no adscritos por desavenencias con la dirección provincial del PP de Jaén, lo que provocará inevitablemente su baja en el seno del PP. El diputado andaluz y exsecretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios, uno de los seis concejales populares, ha explicado que entre los motivos que les han movido a adoptar esa decisión ha sido que la dirección provincial del partido haya optado por buscar un candidato que encabece la lista para las próximas elecciones municipales sin contar con la estructura local del PP de Los Villares.



Palacios ha criticado que desde la dirección provincial se haya puenteado a la estructura local, lo que ha caliuficado de “algo despreciable” cuando hay una “estructura leal”, que en su momento mostró su disconformidad por la forma en que se eliminó a la dirección provincial anterior. La crisis abierta se remonta a la confrontación interna vivida en el último congreso provincial, donde Palacios mostró su rechazo a que se impusiera al actual presidente provincial del partido, Erik Domínguez, diferencias que se han intensificado en los últimos días, una situación que provocará la solicitud de baja como militante del PP en Jaén.



“Esta situación ha supuesto el mayor de los desprecios no sólo hacia mí sino hacia el resto de los concejales populares, desde el momento en que me opuse al presidente provincial” ha señalado.Para Palacios lo más grave de todo radica en la ausencia de comunicación y en querer imponer la dirección provincial un candidato a la alcaldía para las elecciones municipales del próximo año a la espalda de la estructura local del partido. Los seis ediles villariegos, que han roto con la dirección de Domínguez y se han pasado al grupo de los no adscritos, han calificado de “menosprecio” la falta de comunicación entre la dirección provincial y la local de Los Villares, con los que nunca han querido reunirse.



Los sucesivos agravios, según los ediles con acta en el Ayuntamiento villariego, se suceden desde que Erik Domínguez asumiera la presidencia del PP de Jaén en el XIII Congreso Provincial del partido del 15 de mayo de 2021. Francisco Palacios ha insistido en que se niegan a participar en el proyecto político y liderazgo del PP en la provincia de Jaén.